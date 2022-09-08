Basketbolcu Jordan’ın formasına 2,7 milyon dolar teklif

Tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak adını tarihe yazdıran Michael Jordan’ın forması açık artırmaya çıkarıldı.

Şimdiden 2 milyon 750 bin dolarlık teklif verilen formanın rekor fiyata satılması bekleniyor. ABD’nin New York kentinde açılan müzayedede, Serena Willams ve Kobe Bryant gibi ünlü sporculara ait parçalar da satışta.

Amerikan basketbol efsanesi Michael Jordan’a ait 23 numaralı forma, rekor fiyata alıcısını bulmak üzere.

Forma, New York’ta bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde 6 Eylül’de açık artırmaya çıktı.

Şimdiden 2 milyon doların üzerinde teklif verildi.

15 Eylül’de sona erecek olan müzayedenin rekor bir rakamla sonlanması bekleniyor.

1998 NBA Finalinde o formayı giymişti

Efsane oyuncu, kırmızı siyah renkleri taşıyan formayı 1998 NBA Finallerinin birinci maçında giymişti. Bu şampiyonluk serisinde Jordan’ın takımı Chicago Bulls, rakibi Utah Jazz’ı mağlup etmiş, Jordan, 45 dakikalık maçın uzatmalarında, 33 sayı kaydetmişti. Dahası, maçı kazandıran basketi atarak, takımını maçın bitimine 5 saniye kala galibiyete taşımıştı.

Ünlü sporcu, bu maçtaki performansıyla da 6’ncı kez NBA finallerinde “En Değerli Oyuncu” unvanını almıştı.

Serena Williams ve Kobe Braynt gibi ünlü sporcuların eşyaları da satışta

Tarihe adını yazdıran başka sporculara ait eşyalar da müzayedede satışa sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde tenise veda eden ünlü raket Serena Williams’a ait bir çift ayakkabının 5 bin ile 10 bin dolar arasında satılması bekleniyor.

2 yıl önce helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant’ın 24 numaralı LA Lakers formasının da 140 bin dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyor.