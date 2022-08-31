Basketbol'da Küçük Kaymaklı kapandı Marmara geldi

Tonguç KOTAK/ArenaSporKolik

Basketbol ProLig’e Marmara kulübü dahil olmak üzere.

Geçtiğimiz sezon lige katılan Küçük Kaymaklı’da, geçtiğimiz hafta yaşanan imza krizi sonrasında takımda hiçbir oyuncu ve idareci kalmadı.



Yeşil siyahlılardan ayrılan başta bu kulübün Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Hastürer, koç Ahmet Gürel Alp ve oyuncular yeni sezonda Marmara kulübünde olacaklar.

Marmara lige giriyor

Bir dönem hem Basketbol hem de Hentbolda faaliyet gösteren Marmara Kulübü son yıllarda Satranç’ta faaliyet gösterirken son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra Basketbolu yeniden hareketlendiriyor.

Konu ile ilgili olarak Marmara Kulübü yetkilileri ile Serkan Hastürer arasında yapılan toplantı sonrasında takımın ProLig’te oynamasına karar verildi.

Bu arada Hastürer, yeni sezon için de 2 önemli sponsor ile Masaya oturdu. Biri bir büyük Hotel bir diğeri de yerel bir üniversite ile görüşmeler sürüyor.

Yıldızlar. Marmara yolunda

Transfer dönemi yarın başlarken Marmara Kulübü daha önce Küçük Kaymaklı’nın anlaşma sağladığı oyunculara da imza attrıacak.

Geçtiğimiz sezon Soyer’de oynayan Mustafa Rıfkı, Sercem İnancı, Günay Ertopaloğlu ile Batuhan Tüzmen ile el sıkışılırken, Koopspor U 20 takımı ile şampiyon olan Cantuğ Demir de yeni sezonda Marmara’da olacak.

Ayrıca ülkeye getirilen 2 Nijeryalı oyuncu da yeni sezonda takımla birlikte olacak.

Geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı forması giyen Berk Karabetça ve Mehmet Köroğlu da Marmara takımında yer alacaklar.