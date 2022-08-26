Basketbol’da son durum ne? Genel Kurul 2023’e kaldı… Bir çok kulüp imzasını geri çekti...

Basketbol’da son durum ne? Genel Kurul 2023’e kaldı… Bir çok kulüp imzasını geri çekti...

Son dönemlerde bir grubun KKTC Basketbol Federasyonu’nda 2022 yılı Eylül ayında genel kurula gidilmesi için başlattığı imza kampanyası ile ilgili Basketbol kulüpleri imzalarını geri çektikleri yönünde imzalı beyanlarını KKTC Basketbol Federasyonu’na vermeye başladığı belirtildi.

Barışcan Şekerci- DETAY GAZETESİ Özel haber

İMZA ÇEKİLDİĞİNİ KABUL ETTİLER

İmzaları federasyona ulaştıran ekip de basına yaptıkları açıklamada YDÜ’nün imzasını geri çektiğini kendilerine bildirdiğini beyan ettiler.

SON DURUM NE?

3 Kulüp yaşanan süreçte herhangi bir kağıda imza koymadığı belirtilirken, 3 kulübün imzasını geri çektiği, 2 kulübün ise herhangi bir faaliyetinin olmadığı, 2 kulübün ise imzasının yetkisiz şekilde kullanıldığı öğrenildi.

PRO LİG KULÜPLERİNDEN İMZA YOK

Prolig Kulüpleri olan KOOP, LGBSK, GAÜ 2022 yılında bir genel kurul yapılmasına imza koymazken , ÇTSK ile YDÜ ise imzalarını geri çektiği belirtildi.

İLGİNÇ GELİŞMELER, YETKİSİZ İMZALAR

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, Akdeniz Spor Kulübü adına atılan imza da yetkisiz ve geçersiz çıktı!

3 KULÜP İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Yaşnananlardan sonra 3 kulübün de imzalarını geri çektiği yönünde Federasyona imza verdiği ileri sürüldü. ÇTSK, YDÜ ve Akdeniz Spor Birliği’nin imzalarını geri çektiği belirtiliyor.

AKDENİZ'DEN İMZAMIZ YOK AÇIKLAMASI

Basketbolda Eser Taçoy’un genel kurul toplanması konusunda atılan imzalardan olan Akdeniz Spor Birliği imzayı geri çekti.Akdeniz Spor Birliği Kulübü Başkanı Serhat Deniz, Arenasporkolik’e yaptığı açıklamada yönetim kurulunun böyle bir karar almadığını ve kendisinin de yurt dışında bulunmasından dolayı bu imzanın geçersiz olduğunu açıkladı.

2 KULÜP LİGLERDE YOK

İmza veren 2 kulübün ise KKTC Basketbol Federasyonu Genel Kurulu’nda liglerde olmadıkları için oy hakkı bulunmadığı belirtiliyor.

KÜÇÜK KAYMAKLI DA BÜYÜK BELİRSİZLİK

Basketbol ProLig’e ilk kez katılan Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde ise Basketbol Şube sorumlusu Serkan Hastürer'in büyük gayret ve çabası ile kurulan Basketol şubesinden ve Yönetim Kurulu’ndan habersiz kulüp başkanı Akay Aşina'ya borçları silinecek vaadi ile imza attırıldığı öne sürülüyor.

Küçük Kaymaklı’da yaşanan imza krizi sonrasında neler olacağı ise merakla beklenirken Başkan Akay Aşina'nın kararını yeniden gözden geçireceği ve kararını değiştirebileceği ileri sürülüyor.

DAHA İMZA ÇEKECEK KULÜPLER VAR

Edinilen bilgiye göre yaşanılan imza geri çekme süreci nedeni ile imzası olan diğer kulüplerin de tek tek imzalarını geri çekme yönünde irade beyan ettiklerini ve önümüzdeki günler imzalarını geri çektikleri yönünde yazılı beyanlarını da verecekleri öğrenildi.

GENEL KURUL İÇİN YETERLİ İMZA YOK

Yapılan değerlendirmelerde olağanüstü genel kurula gidilmesi için 6 geçerli imzanın yetmediği belirtildi. KKTC Basketbol Federasyonu Genel Kurulu tüzük gereği 2023 yılında yapılması gerekiyor.

GENEL KURUL 2023’DE

Pro Lig kulüplerinin desteğinin olmaması ve 3 kulübün de imzalarını geri çekmesinden sonra KKTC Basketbol Federasyonu genel kurulunun hukuki ve yasal olarak 2023 yılına kaldığı belirtiliyor.