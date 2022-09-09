Basketbol'da Soyer Pro Lig'e veda ediyor

Programa katılan Soyer Başkanı Tahir Soyer, yeni sezonda ProLig’te olmayacaklarını söylerken, ligde Savoy Marmara yeni takım olarak yer alacak

Potanın Nabzı bu hafta da ülke basketbol gündemiyle ilgili konuları ele aldı.

Programa Galatasaray NEF oyuncusu Kıbrıslı Türk Muhaymin Mustafa, Soyerspor Kulübü Başkanı Tahir Soyer, Marmara Spor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Hastürer ve Çetinkaya koçu Kadri Alagöz konuk oldular.

Muhaymin Mustafa: Hedefim A milli takım

Basketbol yaşantısını bu yıl transfer olduğu Türkiye Süper Lig ekiplerinden Galatasaray NEF’de sürdüren Kıbrıslı Türk Muhaymin Mustafa dün akşam BRT 1’de yayınlanan programa telefonla katılarak büyük bir camia olan kulübe dahil olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Muhaymin, hedefinin Türkiye A milli takımı olduğunu açıkladı.

Soyer: A takımlarda olmayacağız

Programın bir başka konuğu olan Soyerspor Kulübü Başkanı Tahir Soyer yeni sezonda yüksek bir ihtimal ProLig’te olmayacaklarını ancak alt liglerde mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Alagöz: Yola devam

Çetinkaya yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında sarı kırmızılıların lige devam kararı aldığını söyleyen takım koçu Kadri Alagöz sponsor arayışlarının olduğunu belirtti.

Hastürer: Savoy Marmara olarak ligdeyiz

Gecenin son konuğu ProLig’e girme başvurusu yapan Marmara Spor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serkan Hastürer, kendilerine kucak açan Marmara Spor Kulübüne teşekkür etti. Hastürer yeni sezon için de Savoy Hotel ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek ligde Savoy Marmara olarak yer alacaklarını açıkladı.