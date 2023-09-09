Basketbol'da Spor Dairesi, Savcılık'tan hukiki görüş alması bekleniyor...

Basketbol'da Spor Dairesi, Savcılık'tan hukuki görüş alması bekleniyor.

Spor Dairesi, Basketbol Federasyonu’nda yürütmeyi üstlenen Divan Kurulu’nun ilettiği tüzük maddelerinin değişimini de içeren başvuruyu aldığı öğrenildi.

Basketbol Federasyonu’nda Çarşamba günü gerçekleşen genel kurulunda başkan adayı çıkmamış, kulüpler de tüzüğün kendilerine verdiği hak ile tüzük değişiklikleri yapmıştı.

Genel Kurul'da oluşan Divan Kurulu Cuma sabah, tüzükteki bazı maddelerin değişimi ile ilgili kulüplerin Genel Kurul'da yaptığı tüzük değişikliklerini ve Genel Kurul tutanaklarını Spor Dairesi’ne iletti.

GENEL KURUL TUTANAKLARI VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ İLETİLDİ

Beden Eğitimi ve Spor Yasasına göre Divan Kurulu Genel Kurulda alınan kararları, yapılan tüzük değişikliklerini ve tutanakları Spor Dairesi'ne iletti. Spor Dairesi'nin hukuki görüş almak için Savcılık'tan görüş alması bekleniyor.