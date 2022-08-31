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Basketbolda transfer dönemi başlıyor, PRO Lige yeni takım katılması da bekleniyor

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Basketbolda transfer dönemi başlıyor, PRO Lige yeni takım katılması da bekleniyor
Basketbolda transfer dönemi başlıyor, PRO Lige yeni takım katılması da bekleniyor

Basketbolda transfer dönemi yarın başlıyor.

Federasyon tüzüğü gereği 1-10 Eylül tarihleri arasındaki periyodda kulüpler anlaştıkları sporcuları kadrolarına dahil edebilecek.

Diğer yandan, Pro Lig’e yeni bir takımın katılması da bekleniyor.

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