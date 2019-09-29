  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Başpiskopos II. Hrisostomos: "Kıbrıs sorunu için endişelenmiyorum, çünkü çözüm hiçbir zaman olmayacak"

»
Başpiskopos II. Hrisostomos: "Kıbrıs sorunu için endişelenmiyorum, çünkü çözüm hiçbir zaman olmayacak"
Başpiskopos II. Hrisostomos: "Kıbrıs sorunu için endişelenmiyorum, çünkü çözüm hiçbir zaman olmayacak"

Başpiskopos II. Hrisostomos, Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini; çünkü Türkiye'nin yalnızca Kıbrıs'ın tümünü almayı değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun da hakimiyetini eline geçirmeyi istediğini iddia etti.

Simerini gazetesine röportaj veren II. Hrisostomos, Kıbrıs sorunu için endişelenmediğini, çünkü çözümün hiçbir zaman olmayacağını belirtirken, Türkiye’nin tüm Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in hakimiyetini ele geçirmek istemesinin, diğer ülkelerin menfaatine olmadığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bunu gerçekleştiremeyeceğini öne sürdü.

II. Hrisostomos, Erdoğan’ın akıllı bir insan olduğunu, ülkesinin daima geliştiğini görmek istediğini, ülkesini sevdiğini, cesur bir lider olduğunu, ancak hata yaptığını belirtti.

Erdoğan’ın, “inancını” kılavuz alarak ülke yönettiğini ve İslami yol izlediğini kaydeden II. Hrisostomos, yolun ne Avrupa ülkeleri, ne ABD, ne de Rusya ve Çin tarafından kabul görmediğini ve Erdoğan’ın hiçbir zaman Orta Doğu’ya egemen olamayacağını kaydetti.

II. Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, “Birçok kez Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ve bugüne kadar hiçbir liderin sorunu çözemediğini söylediğini” dile getirdi.

Anastasiadis’ten iki şey yapmasını istediğini belirten II. Hrisostomos, bunlardan birinin ekonomiyi desteklemek, diğerinin de Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) çağdaş silah sistemleriyle donatmak olduğunu ifade etti.

Habere göre II. Hrisostomos, röportajında eğitim sistemi, Rumların dindarlığı, “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti’nin açıklamaları, Kilise’nin başörtüsü ile ilgili tezi ve ekonomik krizle ilgili görüşlerini de anlattı.

II. Hrisostomos, sağlığının da iyi olduğunu ve yaşadığı sürece çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: "Kıbrıs sorunu sıradan bir kağıt egzersizine dönüşüyor, bu yaklaşım doğru değil"23 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
  • İşte ana hatlarıyla "Guterres Çerçevesi"23 Eylül 2019 Pazartesi 10:17
  • "Anastasiadis'in açıklamaları endişe verici"19 Eylül 2019 Perşembe 19:51
  • Özel sektörde engelli istihdamına devlet desteği11 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
  • Yunanistan ile Güney Kıbrıs’tan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı 'ortak mücadele' kararı10 Eylül 2019 Salı 20:17
  • Yunanistan’ın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi belli oldu09 Eylül 2019 Pazartesi 16:51
  • Akıncı'dan Guterres'e mektup.. 5'li toplantı için devreye gir!17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
  • Son Dakika Haberi: Akıncı'nın önerisine ret16 Temmuz 2019 Salı 14:59
  • TC Dışişleri Bakanlığı'ndan Akıncı'nın Hidrakarbon önerisine destek13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:25
  • Stefanu: Tek Yol BM Genel Sekreteri’nin İstediği Şekilde Müzakerelerin Yeniden Başlaması08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti