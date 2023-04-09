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Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, işgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacaklarını söyledi.
Başpiskopos Yeorgios: İşgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak gidip ayin yapacağız

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, tanrının da yardımıyla 49 sene sonra, “işgal altındaki kiliselere kurtarıcı olarak” gideceklerini ve burada ayin yapacaklarını söyledi. 

Fileleftheros gazetesinin haberine göre dün düzenlenen bir ayinde konuşan Yeorgios, 49 senedir KKTC’deki kiliselerin sessiz olduğunu; ancak 49 senenin tarihin bütününde “yalnızca bir an” olduğunu kaydetti. 

Habere göre Yeorgios, 49 senenin geçeceğini ve halkın hafızasında sadece bir kabus olarak kalacağını belirtti.

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