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Bedavadan biraz pahalı Nokia C1 Plus tanıtıldı

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Android 10 ve 4G destekli Nokia C1 Plus'ın yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.
Bedavadan biraz pahalı Nokia C1 Plus tanıtıldı

Bugün HMD Global, Nokia'nın en düşük maliyetli C serisinin yeni üyesi Nokia C1 Plus'ı duyurdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan C1 modelinin bir üst modeli olan C1 Plus 5,45 inç ekran boyutuna sahip.

Uygun fiyatlı Nokia C1 Plus duyuruldu!

HMD Global, yeni Nokia C1 Plus'ın en düşük maliyetli 4G Nokia akıllı telefonu olmasını hedeflendiğini belirtiyor. Ancak fiyatının düşük olmasına rağmen özellikleri bakımından oldukça kullanışlı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Şirket Nokia C1 Plus ile, 4G bağlantısını C serisinin giriş seviyesine getirerek dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşılması hedeflemiş.

Nokia C1 Plus'ın özelliklerine gelecek olursak, kutusundan Android 10 ile çıkan cihaz 4G'yi destekliyor. 5,45 inç boyutunda 720 x 1440 çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan modelde 5 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafında da 5 MP flaşlı bir kamera yer alıyor. 1 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan modelin işlemci kısmında ise, isimsiz bir 1.4 GHz dört çekirdekli yonga seti yer alıyor.

Nokia C1 Plus'ın 5W microUSB şarj ile desteklenen 2500 mAh bataryası bulunuyor. 3,5 mm kulaklık girişi ve çift SIM kart desteği de bulunuyor.

Nokia C1 Plus fiyatı

Yıl sonuna kadar piyasaya çıkacak olan Nokia C1 Plus'ın fiyatı ise özelliklerine göre oldukça uygun olarak 69 eurodan (yaklaşık 657 TL + vergiler) raflarda yerini bulması bekleniyor.

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