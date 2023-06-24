Bekir Devran Esendağlı Türkiye Milli Takımında

Bekir Devran Esendağlı 85 Milyonun en iyisi olarak Türkiye Milli Takımında. İstanbul’da düzenlenen 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında şampiyon olarak 2. kez bu turnuvayı 1. (Birinci) tamamlayan GMBTK sporcusu Bekir Devran Esendağlı, üçüncü kez milli olma başarısına erişti.

Antrenörü Mustafa Ülker ile göstermiş oldukları başarısından dolayı tebrik eder, sporcumuzun ve antrenörünün bu yolda başarılarının devamını dileriz.