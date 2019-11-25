BERLİN: Mavroyannis ve Erçin liderler görüşmesi sonrası açıklamayı görüştü

BERLİN: Mavroyannis ve Erçin lideler görüşmesi sonrası açıklamayı görüştü

Kıbrıs Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre özel bir elçi olan Jane Hall Lut, Pazartesi sabahından bu yana Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavrogiannis ve Kıbrıslı Türk müzakere heyeti üyesi Erhan Ercin ile Berlin'deki Adlon Kempinksi Oteli'nde görüşmelerde bulunduğu açıklandı.

Süreç, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu gece görüşeceği Nicos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı ile yaptığı akşam yemeğinden önce sürdüğü bildiriliyor.

Kıbrıs Haber Ajansı, devam eden istişareler, akşam yemeğinden sonra verilebilecek açıklama veya tebliğ ile ilgili olduğunu ileri sürdü.