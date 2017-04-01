Beşiktaş’a Geçit Yok… Yakın Doğu Üniversitesi : 70- Beşiktaş: 65

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 70-65 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 70-65 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü. Oldukça büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonunda Yakın Doğu Üniversitesi 20. galibiyetine imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Melekleri zorlu mücadeleden geriden gelerek maçı kazanmasını bildi.

Karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve Courtney Vandersloot’un sayılarıyla başladı: 4-0. Bulduğu sayılarıyla rakibine yanıt veren Beşiktaş, 5. dakikayı önde geçti: 9-8. Kuanitra Holingsvorth ile skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 3.50 kala skoru eşitledi: 10-10. Arka arkaya üç sayılık isabetler bulan Beşiktaş, 1.35 kala farkı 7 sayıya çıkardı: 19-12. Son bölümde Bahar Çağlar ile Iva Perovanovic’in karşılıklı basketleri geldi. Beşiktaş, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki ekip de yüksek yüzdeli hücum ederek başladı. Quanitra Holingsvorth’un sürüklediği Yakın Doğu Üniversitesi, farkı kapatmaya çalışsa da, 13. dakikayı Siyah-Beyazlılar önde geçti: 25-20. Hücumlarda top kaybına uğrayan Yakın Doğu üniversitesi karşısında Beşiktaş, 3.56 kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Periyodun son bölümünde skor üretmeye devam eden Beşiktaş’a, Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride ve Yelena Leuchanka ile yanıt verdi. Leuchanka’nın periyodun bitime karşı bulduğu isabet, ilk yarının skorunu belirledi. Beşiktaş, ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Bulduğu sayılarla üçüncü periyoda başlayan Beşiktaş, farkı korudu: 39-32. Quanitra Holingsvorth, Kayla McBride ve Elin Eldebrink ile skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 6.29 kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Beşiktaş, 3.41 kala farkı yeniden 5’e çıkardı: 49-44. Olcay Çakır, Courtney Vandersloot ve Kayla McBride ile arka arkaya isabetler bulan Yakın Doğu Üniversitesine yanıt veren Beşiktaş, son 1.21’e önde girdi: 53-52. Kiah Stokes’a hücum faulü çalınmasına itiraz eden Beşiktaş Coach’u Aziz Akkaya’ya teknik faul çalındı. Kayla McBride, bulduğu isabetle skoru eşitledi: 53-53. Beşiktaşlı Lindsey Harding, bitime 1 saniye kala serbest atıştan bulduğu isabetlerle üçüncü periyodun skorunu belirledi: 55-53.

Hücumda sıkıntı yaşayan Beşiktaş karşısında Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot ve Elin Eldebrink önderliğinde önce skoru eşitledi: 59-59. Bitime 5.50 kala Bahar Çağlar ile öne geçti: 61-59. Courtney Vandersloot’a Kayla McBride’ın da eşlik etmesiyle Yakın Doğu Üniversitesi , 9-2’lik bir seri buldu. Son 2 dakikaya 70-61 önde giren ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi parkeden 70-65 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde : Courtney Vandersloot 22 sayı, 5 ribaund, 7 asist, Kayla McBride 17 sayı, 8 ribaund, 1 asist, Quanitra Hollingsworth 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 6 ribaunt, Elin Eldebrink 5 sayı, 7 rşbaunt, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Beşiktaş’ta: Kübra Siyahdemir 18 sayı (4/8 üçlük), 4 ribaund, 1 asist, Lindsey Harding 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Iva Perovanovic 17 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Kiah Stokes 12 ribaund, 8 sayı, Shavonte Zellous 5 sayı (1/13 iki sayı, 0/3 üç sayı, 3/5 serbest atış), 4 ribaund, 10 asist ile oynadı.