 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.820
  • Altın 147,597
  • Dolar 3,7812
  • Euro 4,0377
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAReina saldırganı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı

Beşli konferans yarın Mont Pelerın’de devam ediyor

»
Beşli konferans yarın Mont Pelerın’de devam ediyor
Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, 5 gün aradan sonra yarın İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde devam ediyor.

Cenevre’de gerçekleşen 3 günlük yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Kıbrıs’taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak’ta başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Cenevre'deki mutabakat uyarınca, 5 taraflı çalışma gruplarının katılacağı konferansta Kıbrıs Türk tarafını Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil edecek.

KKTC’den bu sabah ayrılan Nami başkanlığındaki çalışma grubu dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile uzun bir çalışma toplantısı yaptı. Çalışma grubunun, sürecin sağlıklı işlemesi ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla konferans süresince Cumhurbaşkanı Akıncı ile yakın istişare içinde olacağı öğrenildi.

Beşli Konferansın, 3 gün sürmesi öngörülen çalışmanın ardından ay sonu veya şubat başı, “Güvenlik ve Garantiler” başlıklarında süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyede sürmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA GRUPLARI 5 TARAFLI OLUŞTURULDU
 
Mont Pelerin’de yarın devam edecek Beşli Konferans çerçevesinde çalışmalarda bulunacak çalışma grupları, garantörlerin de katılımıyla 5 taraflı oluşturuldu.

Nami’nin başkanlık ettiği Kıbrıs Türk çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

Rum tarafı konferansa Müzakereci Andreas Mavroyannis ve 4 kişilik ekiple katılıyor.

Türkiye adına ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyetin yer alması bekleniyor.

TARAFLARIN GÜVENLİK BEKLENTİLERİ

Elde edilen bilgiye göre, Mont Pelerin’de yarın devam edecek Beşli Konferans’ta, tarafların, “Güvenlik ve Garanti”yle ilgili beklenti ve önerileri not edilecek.

Bu arada, konferansın ardından, “Güvenlik ve Garantiler” başlığının, diğer başlıklarla eş zamanlı nasıl yürütüleceğine ilişkin çalışma yöntemiyle ilgili değerlendirme yapılması da bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TC Cumhurbaşkanlığı: Çözüm şüphesiz mümkündür15 Ocak 2017 Pazar 11:13
  • Akıncı, konferansa dair tarih verdi15 Ocak 2017 Pazar 11:10
  • AB Dönem Başkanı “Zirvenin sonuçları olumlu bir adım”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:19
  • Siber'in mektubu kötü yola düştü!14 Ocak 2017 Cumartesi 14:21
  • Başbakan Özgürgün, adaya döndü14 Ocak 2017 Cumartesi 12:37
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bugün yurda dönüyor14 Ocak 2017 Cumartesi 11:46
  • "Güvenlik ve garantiler yeni icat edilmedi"13 Ocak 2017 Cuma 21:09
  • Akıncı: Bir üst seviyede toplantı kararımız var13 Ocak 2017 Cuma 21:03
  • Akel'den önemli açıklama13 Ocak 2017 Cuma 19:46
  • Anastasiadis "haritanın basına sızması" ile ilgili konuştu13 Ocak 2017 Cuma 18:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti