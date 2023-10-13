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Beyaz Saray: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri ABD güvenliğine tehdit

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Türkiye, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlere silah desteğini sonlandırması için uzun yıllardır bastırıyor.
Beyaz Saray: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri ABD güvenliğine tehdit

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava uçağı Suriye'nin Haseke bölgesi yakınlarında ABD F-16 savaş uçakları tarafından düşürülmüştü. 

Pentagon, SİHA'nın bölgedeki Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse 1 km kadar yaklaştığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesine konulan 12 Ekim 2023 tarihli açıklamada, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma mücadelesini baltalamakta, sivilleri ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada 14 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı'nın Suriye'deki durum nedeniyle ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı ve mevcut gelişmeler ışığında bu acil durumun 14 Ekim 2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi ve özellikle PKK uzantısı olarak gördüğü Kürt güçlere silah desteğini sonlandırması için uzun yıllardır bastırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye hava sahası içerisinde Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), ABD F-16 savaş uçakları tarafından düşürülmesini "meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti. 

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