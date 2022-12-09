  • BIST 4.929,88
  • Altın 1077.248
  • Dolar 18.6415
  • Euro 19.6526
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız

»
Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız
Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, kadınların çalışma yaşamına aktif katılımını desteklemek amacıyla, özellikle düşük gelirli yurttaşların faydalanabileceği belediye kreşini yeniden hizmete koyacaklarını söyledi. Aydınköy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek, kadınların el emeği göz nuru el işlerini yerinde gören ve inceleyen Bican, kadınların ekonomik yaşamda daha çok yer almasını istediklerini, bunun için de projeler geliştirdiklerini belirtti. Bican, “Evde veya kurslarda el işi yapan, üretime meraklı kadınların el emeği ürünlerini satışa çıkarıp, gelir elde edebilmesini sağlamak için ‘kadın emeği pazarı’ kurmayı planlıyoruz” dedi. Bican, kadınların daha çok sosyalleşebileceği, becerilerini geliştirebileceği alanların artırılıp geliştirilmesinin de önemine değindi.

osman-bican---kadin-kursu--(7).jpg

“MAHALLE KÜTÜPHANELERİ KURACAĞIZ”

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Bican, belediyelerin temel görevlerinin yanı sıra halkın mutluluğu için de yapması gereken faaliyetler olduğuna değindi.  Bican, bu kapsamda halk meclisleri, esnaf gezileri düzenleyip, mahalle kütüphaneleri kurarak toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayacaklarını belirtti. Bican, toplumu yönlendirmenin de başlıca görevleri arasında yer aldığına inandıklarını ifade ederek toplumun çeşitli kesimlerine yönelik danışmanlık hizmeti vereceklerini, halkın sorunlarını ne şekilde ve hangi kurumlar aracılığıyla çözebileceklerine yönelik yardımda bulunacaklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürk: İlk iş, asfaltlar yenilenecek09 Aralık 2022 Cuma 15:34
  • İlker Edip: Hizmete ara vermedik09 Aralık 2022 Cuma 15:15
  • Tuğlu: “Gençlik ve Kültür Merkezi projesi hayat bulacak”09 Aralık 2022 Cuma 14:47
  • Karavezirler: Değirmenlik beldesi Kent ve Yaşam Parkı’na kavuşacak09 Aralık 2022 Cuma 13:12
  • Harmancı: LTB, Şehrin Ekonomik Kalkınmasında İtici Güç Olacak09 Aralık 2022 Cuma 13:01
  • Gardiyanoğlu: Nereye Aday Olduğumu Biliyorum, Enkaz Edebiyatı Yapmayacağım09 Aralık 2022 Cuma 12:49
  • Değirmenlik-Akıncılar’da “‘Gıda Bankası Projesi’ İle İhtiyaçlar Karşılanacak”09 Aralık 2022 Cuma 12:31
  • Namsoy: Hizmeti halkın ayağına götüreceğiz09 Aralık 2022 Cuma 12:30
  • Nazlı: Halktan, Emekten, Kadından ve Doğadan Yana Bir Temsiliyet Olması İçin Adayız09 Aralık 2022 Cuma 10:22
  • TDP GS Özkunt'tan dikkat çeken Solda birlik mesajı.. "Bu afişe iyi bakın dostlar"09 Aralık 2022 Cuma 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti