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Bilim insanları, dünyanın en büyük tatlı su balığını buldu

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Bilim insanları, Kamboçya'daki Mekong nehrinde yakalanan 300 kilogramlık bir vatozun şimdiye kadar belgelenmiş en büyük tatlı su balığı olduğunu söylüyor.
Bilim insanları, dünyanın en büyük tatlı su balığını buldu

Yakalanan vatoz, 2005 yılında Tayland`da yakalanan 293 kiloluk dev yayın balığı olan önceki rekor sahibini koltuğundan etti.

Dünyanın en büyük tatlı su balıklarına ilişkin resmi bir kayıt tutma veya veri tabanı bulunmuyor.

Mekong biyolojik çeşitlilik açısından zengin; ancak aşırı avlanma, barajlar ve kirlilik, kırılgan ekosistemini tehdit ediyor.

Mekong, Tibet Platosu`ndan Çin, Myanmar, Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam üzerinden akıyor.

Dev tatlı su vatozları nesli tükenmekte olan bir türdür. Bu, ekip tarafından Mayıs ayından bu yana incelenen ikinci dev vatoz.

 

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