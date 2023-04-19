Bilimsel araştırma: Müzik türü yemeğin tadını değiştiriyor

İsveç'te yapılan bir araştırma yemek yenirken dinlenen müzik türünün yemeğin tadını daha farklı hissettirdiğini ortaya çıkardı.

İsveç’teki Örebro Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, dinlenen müzik türü ile tüketilen gıdanın tadı arasında bir bağlantı olduğunu keşfetti.

Yapılan araştırmada bazı müzik türlerinin yenilen yemeğin tadının daha farklı bir şekilde algılanmasına sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten bilim insanı Johan Swahn, “Daha yüksek tondaki müzikler tatlıyı daha tatlı yapıyor ve bu sayede de aslında tatlıların tariflerinde daha az şeker kullanılmasının önünü açıyor. Enerjik pop şarkıları tatlandırıcı görevi görüyor” dedi.

Swahn, “ABD’li şarkıcı Justin Timberlake’in Can’t Stop The Feeling isimli şarkısı çikolatayı daha tatlı ve hatta daha taze hale getiriyor. Etkisi az ama müzik değişince bu farkı hissettiriyor. Örneğin daha pes bir müziğe sahip olan Drake’in şarkılarında ise çikolata daha acı hissettiriyor” ifadesini kullandı.

Bilim insanı müziğin temposunun da insanların yemek yeme hızını değiştirdiğini söylerken, “Ben yemek yerken hafif caz müziği dinliyorum ve çocuklarım da bu müzik eşliğinde daha yavaş yemek yiyor” dedi.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTABİLİR

Bilim insanları yaklaşık 500 kişinin katıldığı araştırmada müzik eşliğinde katılımcılara farklı yemekler sunarken deneklerden gelen geri dönüşlere göre bu sonuçlara ulaştıklarının da altını çizdi. Araştırmanın sonuçları Journal of Gastronomy and Food Science isimli dergide yayınlandı.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Swahn, “Sağlıklı bir beslenme için restoranlar bu yöntemi kullanabilir. Örneğin fast-food zincirleri uygun müzik kullanarak ürünlerindeki tuz seviyesini azaltarak algı yaratabilir. Bu sayede insanların tuz tüketiminin önüne geçilebilir” dedi.