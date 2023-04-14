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Bilimsel araştırma: Olumlu düşünenler daha geç yaşlanıyor

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Yapılan bir araştırma, yaşlanma hakkında olumlu düşünmenin, beyin gerilemesini tersine çevirebileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Olumlu düşünenler daha geç yaşlanıyor

ABD’li araştırmacılar, 60’lı yaşların yeni 40, 70’li yaşların yeni 50 olduğuna gerçekten inanan kişilerin, Alzheimer gibi hastalıklarla savaşmasının daha kolay olduğunu ileri sürdü.

ABD’deki Yale Halk Sağlığı Okulu’ndan bilim insanlarının çalışması, kültürel bir faktörü (yaşlanmaya karşı olumlu bir tutum) hafif bilişsel bozukluğun iyileşmesiyle ilişkilendiren ilk çalışma oldu.

Araştırmada yer alan 65 yaş ve üstü 1.716 katılımcı, hafif bilişsel bozukluklarının olup olmadığının belirlenmesi için bir testten geçtiler ve ayrıca yaşlanmaya karşı tutumlarıyla ilgili soruları yanıtladılar.

ÜÇTE BİR ORANINDA DAHA FAZLA

Sonuçlar, hafif bilişsel bozukluktan muzdarip olan ancak yaşlanma hakkında daha olumlu inançlara sahip olanların, olumsuz inançlara sahip olanlara kıyasla normal bilişi geri kazanma ihtimalinin yaklaşık üçte bir oranında daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya normal bilişle başlayan katılımcıların, yaşlanmaya karşı iyi bir tutumları varsa, önümüzdeki 12 yıl içinde hafif bilişsel bozukluk geliştirme olasılığı daha düşüktü.

Profesör Levy, JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmanın, yaşlı insanların yaşları hakkında olumlu hissetmelerinin bilişsel zorlukların neden olduğu stresi azalttığını ve düşünme ve hafıza becerileri konusunda özgüvenlerini artırdığını buldukları önceki bir keşfin teşvik ettiğini söyledi.

Alzheimer Derneği’ne göre, 65 yaş üstü insanların yüzde beş ila 20’sinin hafif bilişsel bozukluğa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Alzheimer olan kişiler yaşadıkları olayları unutabilir veya aynı soruyu tekrarlayabilir, planlama veya problem çözme ile mücadele edebilir, kolayca dikkati dağılabilir veya bir şey için doğru kelimeyi bulması normalden daha uzun sürebilir.

Semptomlar günlük yaşama önemli ölçüde müdahale edecek kadar şiddetli değildir, ancak bu durumdaki kişilerde bunama gelişme olasılığı daha yüksektir.

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