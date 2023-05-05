  • BIST 4.400,76
  • Altın 1265.335
  • Dolar 19.5067
  • Euro 21.4827
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Bilimsel araştırma: Telefonla konuşmak tansiyon riskini artırabilir

» »
Yeni bir bilimsel araştırma, haftada 30 dakika telefonla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu durumun cihazların yaydığı radyo frekansı enerjisiyle ilgili olabileceğini belirtti.
Bilimsel araştırma: Telefonla konuşmak tansiyon riskini artırabilir

Araştırmalar, haftada yarım saat cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini gösteriyor.

Daily Mail'in haberine göre, Çin Güney Tıp Üniversitesinden bir ekip, cep telefonuyla konuşma ile yüksek tansiyon riski arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı.

Araştırma kapsamında İngiltere’de yaklaşık 200 bin yetişkin, 12 yıl boyunca izlendi. Çalışma, haftada 30 dakika ya da daha fazla telefonla konuşanların, daha az konuşanlara oranla yüksek tansiyon geliştirme riskinin yüzde 12 fazla olduğunu gösterdi.

Yüksek tansiyon geliştirme riski en yüksek grubun, günde bir saatini düzenli olarak telefonda konuşarak geçirenler olduğu kaydedildi. Ayrıca haftada altı saatten fazla telefonla konuşanlarda yüksek tansiyon görülme olasılığının, beş dakikadan az konuşanlara oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, cep telefonu kullanımı ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantının, cihazların yaydığı düşük seviyede radyo frekansı enerjisiyle ilgili olabileceğini belirtti. Katılımcıların cep telefonu kullandığı yıl sayısı ve kulaklık veya hoparlör gibi ekipmanlar kullanıp kullanmamalarının, risk seviyesinde bir fark yaratmadığı bildirildi.

Uzmanlar, kalp sağlığı açısından telefon görüşmelerinin azaltılması gerektiği konusunda uyarı yaptı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Aktif olarak internet kullanmak bunama riskini düşürüyor03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:26
  • Bilimsel araştırma: Hafif fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürdü03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:52
  • Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023)03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:40
  • Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2023)02 Mayıs 2023 Salı 08:22
  • Güney Kore'de sanat öğrencisi müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:19
  • 2023 Mayıs aylık burç yorumları01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:20
  • Baharda hangi cilt sorunları görülür?01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:51
  • Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2023)01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:44
  • Haftalık burç yorumları (1 -7 Mayıs 2023)30 Nisan 2023 Pazar 17:25
  • Günlük burç yorumları (30 Nisan 2023)30 Nisan 2023 Pazar 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti