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Binance’den 1 Milyar Dolarlık Sigorta Fonu

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Binance’den 1 Milyar Dolarlık Sigorta Fonu
Binance’den 1 Milyar Dolarlık Sigorta Fonu

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Bilgisayar korsanları ise son dönemdeki fiyat hareketleri nedeniyle hemen her geçen gün daha fazla insanın geldiği kripto borsalardaki güvenlik açıklarından istifade ederek milyonlarca dolarlık vurgunlar yapabiliyor.

Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun sigorta fonu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: “Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün ‘Binance Güvenli Varlık Fonu‘ ile kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen olaylara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyoruz.

Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti.

Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Cayman Adaları’nda kurulan kripto para borsasının Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

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