BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor

Britanya’daki araştırma, BioNTech ve AstraZeneca aşısının bulaş ihtimalini yarıya indirdiğini ortaya koydu.

Araştırmada, laboratuvarca tespit edilmiş ve daha sonra aşılanmış vakaların bulunduğu 24 bin haneden 57 bin temas incelendi. Bundaki veriler 1 milyon aşısız temasla kıyaslandı.

Britanya Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmanın sonuçları bugün açıklandı.

Buna göre corona virüsüyle enfekte kişilerin, BioNTech veya AstraZeneca aşısının ilk dozunu vurulduktan üç hafta sonra, kapalı mekan temaslarında virüsü bulaştırma ihtimali, aşı uygulanmayan kişilere kıyasla yüzde 38 ila yüzde 49 azalıyor.

Bu aşıların tek dozu bile dört hafta sonra enfeksiyon geliştirme ihtimalini yüzde 60 ila yüzde 65 düşürüyor.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu, aşıların bu ölümcül virüsün bulaşmasını da önlediğini gösteren en kapsamlı gerçek zamanlı araştırma” dedi.

Hancock şöyle devam etti: “Bu, aşılamanın pandemiden çıkışta en iyi yol olduğu görüşünü daha da kuvvetlendirdi; aşılar sizi koruyup farkında olmadan evdekileri enfekte etmenizi önlüyor.”