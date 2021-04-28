  • BIST 1.386
  • Altın 468,928
  • Dolar 8,2160
  • Euro 9,9345
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor

» »
Britanya’daki araştırma, BioNTech ve AstraZeneca aşısının bulaş ihtimalini yarıya indirdiğini ortaya koydu.
BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor

Britanya’daki araştırma, BioNTech ve AstraZeneca aşısının bulaş ihtimalini yarıya indirdiğini ortaya koydu.

Araştırmada, laboratuvarca tespit edilmiş ve daha sonra aşılanmış vakaların bulunduğu 24 bin haneden 57 bin temas incelendi. Bundaki veriler 1 milyon aşısız temasla kıyaslandı.

Britanya Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmanın sonuçları bugün açıklandı.

Buna göre corona virüsüyle enfekte kişilerin, BioNTech veya AstraZeneca aşısının ilk dozunu vurulduktan üç hafta sonra, kapalı mekan temaslarında virüsü bulaştırma ihtimali, aşı uygulanmayan kişilere kıyasla yüzde 38 ila yüzde 49 azalıyor.

Bu aşıların tek dozu bile dört hafta sonra enfeksiyon geliştirme ihtimalini yüzde 60 ila yüzde 65 düşürüyor.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu, aşıların bu ölümcül virüsün bulaşmasını da önlediğini gösteren en kapsamlı gerçek zamanlı araştırma” dedi.

Hancock şöyle devam etti: “Bu, aşılamanın pandemiden çıkışta en iyi yol olduğu görüşünü daha da kuvvetlendirdi; aşılar sizi koruyup farkında olmadan evdekileri enfekte etmenizi önlüyor.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Sosyal mesafe" araştırması: Virüsün bulaşma riski açısından 2 metre ile 20 metre arasında fark yok27 Nisan 2021 Salı 23:20
  • Barcelona'da 5 bin kişilik konserden bir ay geçti; Covid-19 bulaşı tespit edilmedi27 Nisan 2021 Salı 20:41
  • 'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'26 Nisan 2021 Pazartesi 21:19
  • Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?26 Nisan 2021 Pazartesi 21:02
  • Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız: Çok su tüketmek faydalı değil26 Nisan 2021 Pazartesi 20:49
  • Araştırma: Diş eti iltihabı Kovid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor26 Nisan 2021 Pazartesi 16:35
  • Kazakistan Kovid-19’a Karşı Yerli Aşıyı Kullanmaya Başladı26 Nisan 2021 Pazartesi 11:27
  • Dizdarlı: Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ne yapılan eleştirilere cevap verdi...26 Nisan 2021 Pazartesi 11:25
  • Mezoterapi ile selülit oluşumunu yüksek oranda azaltmak mümkün26 Nisan 2021 Pazartesi 10:52
  • Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede26 Nisan 2021 Pazartesi 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti