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Bir annelik dramı: Çocuğu bırakıp işe gitmek

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Bir annelik dramı: Çocuğu bırakıp işe gitmek
İşe giderken çocuğunuzla sorunsuz bir şekilde ayrılmak aslında sizin elinizde…

Hemen hemen her çalışan annenin yaşadığı en büyük ve en dramatik sorunlardan biri de sabahları işe giderken çocuklarını evde bırakıp gittikleri sahnedir.

Genellikle bu sahne de çocuk bağıra bağıra ağlar anne ise çocuğunla kapıda sarılarak ikna etmeye çalışmak için yarım saatini harcar ve kapıdan çıkar çıkmaz onun da gözleri dolar…

Ve tabii ki tüm gün aklı evde kalır ve hem suçluluk psikolojisi hem de işe gitmek zorunda olmanın sorumluluk duygusunun karmaşası ile günler ızdıraba dönüşür. Bu çaresiz zamanları daha rahat atlatmak çocuklara bu durumun normalliğini kabul ettirmek ve bu ağlama krizlerine bir son vermek en çok sizin göreviniz ve sizin elinizde, unutmayın. İmkansız değil, sadece biraz sabır ve istikrar önemli olan.

• Çalışan bir anne çocuğunla veya evinle ilgili her çıkan sorunu ne yazık ki kendini bağlar ve suçluluk duygusu hisseder. Öncelikle her durumdan kendini sorumlu hissetme duygusundan kendilerini arındırmalıdırlar.

• Plan yapmak birincil mecburiyetler arasındadır. Çalışan bir kadın ve aynı zamanda anne olarak işlerinizi, hayatınızı ve günlük yaşamınızın her anını plan ve program dahilinde yaşamayı tercih ederseniz hayat sizin ve aileniz için çok daha konforlu bir hale dönüşecektir.

• Peki, hem işe, hem çocuğa, hem sevdiklerine, hem ev işlerine, hem kendi özel hayatına, kişisel bakımına vs. gibi durumların hepsine aynı anda nasıl yetişeceğim kaygısını mı taşıyorsunuz? O zaman kendinize en yakın hissettiğiniz anneniz, arkadaşınız, akrabanızdan oluşacak bir ekip ayarlamalısınız. Sizin artık her zaman A, B ve C planınız hazır olmalı. Ayrıca biraz nefes almak için ve kendinize vakit ayırmak için de bu yakınlardan destek almakta yarar var.

• Psikolojik olarak kendinizi rahatlatın. Hayatınızdaki her şeyi kusursuz bir şekilde yerine getiremeyebilirsiniz. Sizin de hatalarınız, bencillikleriniz olabilir. Kendinizi suçlayıp eşinizi, çocuğunuzu veya yakınlarınızı bu durum için ikna etmeye çalışmayın.

• İyi bir planlama, kendinize zaman ayırma, yakınlarınızdan destek alma, eşinizin yardımını isteme, önceliklerinizi belirleme gibi konularda biraz daha istikrarlı olursanız bu durumu daha hafif ve yorucu olmayacak şekilde atlatabilirsiniz.

 

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