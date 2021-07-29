Bir grup Mağusalı, “Mağusa Kent Müzesi” kurulması için girişim başlattı.

Çeşitli meslek gruplarından kişilerin yer aldığı “Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu” “Mağusa Kent Müzesi Derneği” adıyla Mağusa’nın kent kimliğiyle ileriye taşınması için yapılacak çalışmalara destek verenleri bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

Mağusalılara çağrı yapan girişim grubu, TAK’a açıklamalarında, Mağusa’ya değer veren bir grup Mağusalı olarak hedeflerinin 2 bin 300 yaşındaki kentin geçmişinin geleceğe aktarılmasında önemli bir rolü olacak çağdaş kent müzesini kente kazandırmanın yollarını bulmak olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kent müzesi, kentlere ait belleği oluşturmaktadır. ‘Kent belleği’, kentte yaşayanların anıları, kentte yaşanan olaylar gibi kente ait her türlü bilgi ve verinin kayıt altına alınıp paylaşılması anlamına gelmektedir. Kentimizde iz bırakan insanların düşüncelerini, yaşamlarını, fiziki ortamlarını, dolayısıyla o dönemlerin sosyo-politik ortamını hatırlatan bellektir, hafızadır. Ve bu, özellikle belleğini yitirmeye başlamış, kültürel değerleri ve kimliği hızla erozyona uğratılmış toplumlar ve onların yaşadıkları kentler için daha da önemlidir.

Kent Müzeleri, kentlerde üretilen, kentin tarihsel‐kültürel mirası niteliğinde kente özgü yazılı, sesli ve görüntülü bütün verilerin yer aldığı/sergilendiği ve kentler için en prestijli mekanlardır.

İşte bu anlamda kent müzesinin önemi ve gerekliliği tartışılamaz.

Mağusa’da aktif olan diğer sivil toplum örgütleri ile iletişim içinde götüreceğimiz ve kent müzesine paralel sanal müzeyi de yapmayı amaçladığımız bu çalışmamız, Mağusa kentine değer veren herkese kucak açmaktadır.

Artık kentimize yakışır uluslararası normlarda Mağusa Kent Müzesine kavuşmak için hızlı ve doğru adımlar atma zamanı gelmiştir.

Bu bağlamda ‘Mağusa Kent Müzesi Derneği’nin kurulması ana hedefi ile girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz.”

“Kent değerlerini gün ışığına çıkarmak ve geleceğe aktarmak, Mağusa Kent Müzesini ve Arşivini hayata geçirmek” misyonunu üstlenen grubun vizyonu, “Mağusa Kent müzesi aracılığı ile kentin gelişimine katkıda bulunmak; kente ait tüm kültürel değerlerin envanterinin çıkarılarak kayıt altına alınması; Ortaçağın en önemli kale kentlerinden biri olan Mağusa'yı kente gelen turistlere tanıtmak; kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklar yanı sıra dünya kültürel mirasıyla ilgili olan yabancılara aktarılmasına olanak sağlamak” olarak belirlendi.

Grubun hedefleri ise şöyle:

“Mağusa Kent Müzesi Derneği’nin kurulması, kent müzesi için binanın bulunması, kent müzesi için envanterin oluşturulması, sanal kent müzesinin çalışmalarına başlanması, gerekli finansın sağlanması, müzeye ait tüm çalışmaların tamamlanarak 2022 yılında hayata geçirilmesi.”

Meslekleriyle birlikte girişim grubunun ilk üyeleri şunlar:

“Abdullah Emirzade-İnşaat Mühendisi/Sanayici, Ahmet Noyan-Mimar/iş insanı, Ali Alnar-Emekli Müsteşar/Öğretmen, Aydın İnce Öztenay-Sigortacı, Aysel Alihan-Y. Mimar, Cemal Özay- Fotoğrafçı, Derviş Doğan-Gazeteci, Derya Ulubatlı-Sanat Tarihçisi, Erkan Dağlı-Müzik Öğretmeni, Erol Adalıer-İş İnsanı, Esra Can Akbil-Mimar, Fatime Soyuarap Dinç-İş İnsanı, Fazıl Taneri-Mimar, Fehmi Tuncel-Diş Hekimi, Gözde Pırlanta-Y. Mimar, Koral Özkoraltay-Tarih Öğretmeni, Mine Vehit-Avukat, Nafia Akdeniz - Etnograf/Akademisyen, Nurcan Gündüz-Hukukçu/Akademisyen, Onursal Akdeniz-belediye çalışanı, Raziye Nevzat-İletişim Uzmanı/akademisyen, Serap Kanay-Sanatçı-Rehber, Sıla Uluçay-Hukukçu/Akademisyen, Süay Sevinç-Eczacı, Sunakan Lama-Emekli Öğretmen, Şifa Çolakoğlu-Müzik Öğretmeni, Uğur Ulaş Dağlı-Y.Mimar/akademisyen.”