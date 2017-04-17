 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.565
  • Altın 152,032
  • Dolar 3,6671
  • Euro 3,9025
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMühürsüz oylar ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı? Bu tartışma bitmez...

Bir yaralama olayı da Mağusa'dan: Kırık şişeyle saldırdı

» »
Bir yaralama olayı da Mağusa'dan: Kırık şişeyle saldırdı
Ülkemizde yaralama olaylarının sıklaştığı şu günlerde, bir vaka da dün akşam Mağusa’da gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre geçtiğimiz gece saat 21.30 sıralarında Mağusa’daki Savaş Sokak üzerinde E.Y. isim kısaltmalı 21 yaşındaki genç alkol tesiri altında bulunduğu sırada tasarrufunda bulundurduğu kırılmış şişe ile, daha önce aralarında husumet bulunan Tülhan Karakaya isimli şahsı, sol el parmağından yaraladı.

Polisten yapılan açıklamada, E.Y. isimli gencin tutuklanmış olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa'da "iş kazası": Bacağını kesti...07 Nisan 2017 Cuma 10:11
  • Yangın sonucu mutfakta zarar oluştu04 Nisan 2017 Salı 15:03
  • Arıklı “Kıbrıs Türkünü zengin kaynakların fakir bekçisi yapanlar utansın”02 Nisan 2017 Pazar 12:19
  • 62 yaşında, hayata gözlerini yumdu...30 Mart 2017 Perşembe 14:12
  • Bu bölgelere 3 saat elektrik enerjisi verilemeyecek29 Mart 2017 Çarşamba 17:04
  • Mağusa'da araç ateşe verildi!28 Mart 2017 Salı 15:33
  • Kalemle tehdit edip soydu!28 Mart 2017 Salı 15:19
  • Kalp yetmezliği sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti...28 Mart 2017 Salı 14:50
  • 50 yaşındaki Küçük'ten 4 gündür haber alınamıyor!27 Mart 2017 Pazartesi 11:17
  • Gazimağusa’da 32 kilo gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi26 Mart 2017 Pazar 12:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti