Bir yaralama olayı da Mağusa'dan: Kırık şişeyle saldırdı

Ülkemizde yaralama olaylarının sıklaştığı şu günlerde, bir vaka da dün akşam Mağusa’da gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre geçtiğimiz gece saat 21.30 sıralarında Mağusa’daki Savaş Sokak üzerinde E.Y. isim kısaltmalı 21 yaşındaki genç alkol tesiri altında bulunduğu sırada tasarrufunda bulundurduğu kırılmış şişe ile, daha önce aralarında husumet bulunan Tülhan Karakaya isimli şahsı, sol el parmağından yaraladı.

Polisten yapılan açıklamada, E.Y. isimli gencin tutuklanmış olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.