  • BIST 94.348
  • Altın 281,648
  • Dolar 5,8817
  • Euro 6,5254
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

“Birleşmiş Milletler formül arıyor”

» »
Birleşmiş Miletlerin (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, hem üçlü hem de gayri resmi bir beş taraflı görüşme gerçekleştirilmesi için formül arayışında olduğu haber verildi.
“Birleşmiş Milletler formül arıyor”

Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde, BM’nin bir yandan Kıbrıs’taki iki liderin iradesinden faydalanmak istediğini, buna paralel olarak, diğer yandan da garantör güçleri masaya getirebilmeyi istediğini yazdı.
“Bu hareketlerin Ankara’nın son zamanlarda ortaya koyduğu çeşitli itirazlarla alakasız olmadığını ve bunların BM’nin planlamalarını bozduğunu” da öne süren gazete, bu yüzden BM’nin, bu iki görüşmenin de gerçekleştirilmesi için bir anlaşma sağlanmasını istediğini ve görüşmelerin zaman açısından ise birbirleriyle yakın olabileceğine işaret etti.

HRİSTODULİDİS


Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de dün yaptığı açıklamada, üçlü bir görüşme yapılmasına dair çabaların, ileri bir aşamada olduğunu dile getirdi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu konuda “ağzının yoklandığını” ve onun da buna olumlu karşılık verdiğini söyleyen Hristodulidis, Kasım ayının son haftasında böyle bir görüşme yapılması niyeti bulunduğunu ve “herhangi bir şeyin değişmediğini” sözlerine ekledi.

ANASTASİADİS


Gazeteye göre Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İlias Fotopulos’un görev süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen veda resepsiyonunda konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, kendisinin diyalogda ısrarcı olmayı sürdürdüğünü ileri sürdü.
Anastasiadis, sakin, sağduyulu ve oldukça mükemmel bir hazırlıkla Crans Montana’da mücadele verdiklerini de savundu. 


Anastasiadis ancak “ne yazık ki Türkiye tarafından yalnızca Kıbrıs Türk toplumunun değil, tüm Kıbrıs’ın vesayet altına alınması ısrarının, aynı zamanda işlevselliğe ve sürdürülebilirliğe ve Kıbrıs Helenizminin rıza göstermesine izin vermeyecek olan bir çözümün maddelerinde ısrar edilmesinin, başarısızlığa yol açtığı” iddiasında da bulundu.
“Hakikatin bir tane olduğunu” savunan Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafı olarak Yunanistan Hükümetiyle yakın bir işbirliği içerisinde, Türk ve Kıbrıs Türk tarafından gördükleri şeylerin aksine, Guterres çerçevesinin altı maddesiyle ilgili olarak da öneriler sunduklarını” ekledi.

FOTOPULOS


Güney Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos ise konuşmasında “bunca yıldır dış politikalarının, Kıbrıs’ın kurtuluşu ile yeniden birleşmesinden başka bir şey olmayan kalıcı hedefinin sağlanmasına katkıda bulunmak için çabaladığına inandığını” dile getirdi.
Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili yoğun müzakerelerin geçtiğimiz yıllara damga vurduğunu ve Crans Montana’daki konferansla bunun doruğa ulaştığını ifade eden Fotopulos, kendisinin de dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias başkanlığındaki Yunan heyetinin üyesi olarak konferansa katıldığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meclis Başkanı PAB toplantısında16 Ekim 2019 Çarşamba 12:17
  • Rum Bakanlar Kurulu’ndan ateşli silahlara ilişkin yasa tasarısına onay16 Ekim 2019 Çarşamba 12:16
  • Elverişsiz hava şartları güneyde de etkili oldu16 Ekim 2019 Çarşamba 12:14
  • Conis Rusya’nın desteğini aldı16 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
  • Taraflar üçlü zirve için Genel Sekreteri bekliyorlar16 Ekim 2019 Çarşamba 11:10
  • Güney Kıbrıs’tan polisiye haberler15 Ekim 2019 Salı 17:00
  • “Yaptırımlar için ok yaydan çıktı”15 Ekim 2019 Salı 13:13
  • Limasol’daki bisiklet yolu tartışmalara neden oldu15 Ekim 2019 Salı 13:08
  • Güney Kıbrıs’a kasım ortasına kadar 58 bin grip aşısı gelecek15 Ekim 2019 Salı 12:29
  • “Akdeniz Haber Ajansları İttifakı” Güney Kıbrıs merkezli kâr gütmeyen şirkete dönüştürüldü15 Ekim 2019 Salı 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti