  • BIST 1.469,080
  • Altın 486,68
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8100
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

BKP Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak

»
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak, içi boş bir öneri olduğunu görüşünü belirtti.
BKP Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak, içi boş bir öneri olduğunu görüşünü belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Bu dönüşün nasıl olacağı ve yaşama nasıl geçirileceği belli değildir” diyen İzzet İzcan, “Önümüzde duran öncelikli görev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu 6 maddelik önerilerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

İki ayrı egemen devlet politikalarına karşıt sunulduğu açık olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş önerilerinin, bugüne kadarki BM kararlarını ortadan kaldıracağı gibi, Kıbrıs’ı yeni maceralara sürükleyeceğini savunan İzcan, Kıbrıs halkının 47 yıldır süren entrikalardan bıkıp usandığını kaydetti.

Kıbrıs’ın hızla taksime doğru gittiğini de ileri süren İzcan, Kıbrıs’ta federal çözümden yana olan kesimlere düşen görev, güçlerini birleştirerek, ortak vatanı yaratmak olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan IRK açıklaması... Onlar Yunan ve Hristiyan. Biz ise başka bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam ve anavatanımız Türkiye09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:08
  • Maraş kökenliler, Kıbrıs sorununu çözmeyi istememekle suçladıkları Anastasiadis’e: Suç ortağısın!09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
  • BM Genel Kurulu nedeniyle Eylül ayında New York’ta olmaları istedi...04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:52
  • Rum basını: New York’ta Liderler Görüşmesi Kotarılıyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:48
  • İngilizler: ‘kendi kendini yöneten bölgelerin’ öne çıkarılması gerekiyor”25 Temmuz 2021 Pazar 13:59
  • Anastasiadis: “Kırmızı çizgi federal çözüm”25 Temmuz 2021 Pazar 13:24
  • Hasipoğlu: Aldığımız kararların hiçbiri 550 sayılı kararın hilafına değildir25 Temmuz 2021 Pazar 11:20
  • Rusya Dışişleri: Maraş’ın statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemiyoruz22 Temmuz 2021 Perşembe 18:55
  • Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin yüzde 3,5'unun açılacak olması ne anlama geliyor?21 Temmuz 2021 Çarşamba 22:47
  • Erdoğan: İngiltere kimin garantörü belli değil?21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti