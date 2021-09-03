BKP Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak, içi boş bir öneri olduğunu görüşünü belirtti.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri dönüş çağrısının’, samimiyetten uzak, içi boş bir öneri olduğunu görüşünü belirtti.

Yaptığı açıklamada, “Bu dönüşün nasıl olacağı ve yaşama nasıl geçirileceği belli değildir” diyen İzzet İzcan, “Önümüzde duran öncelikli görev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu 6 maddelik önerilerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

İki ayrı egemen devlet politikalarına karşıt sunulduğu açık olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş önerilerinin, bugüne kadarki BM kararlarını ortadan kaldıracağı gibi, Kıbrıs’ı yeni maceralara sürükleyeceğini savunan İzcan, Kıbrıs halkının 47 yıldır süren entrikalardan bıkıp usandığını kaydetti.

Kıbrıs’ın hızla taksime doğru gittiğini de ileri süren İzcan, Kıbrıs’ta federal çözümden yana olan kesimlere düşen görev, güçlerini birleştirerek, ortak vatanı yaratmak olduğunu belirtti.