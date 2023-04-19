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BM, ABD Daimi Temsilciliğine nota verdi

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Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi Temsilciliğine nota verdiğini bildirdi.
BM, ABD Daimi Temsilciliğine nota verdi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon’dan sızdırılan belgelerin, Genel Sekreter’in konuşmalarının çarpıtılmış özetleri olduğunu gördüklerini aktaran Dujarric, “Genel Sekreter ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin, ABD hükümeti tarafından izlenmesi ve müdahil olunmasından duyulan rahatsızlığımızı ev sahibi ülkeye resmi olarak bildirdik.” ifadesini kullandı.

Dujarric, bu tür faaliyetlerin ABD’nin BM Şartı ve BM Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme uyarınca yükümlülüklerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

BM’nin, notaları ülkede bulunan misyonları vasıtasıyla verdiğini kaydeden Dujarric, “ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine nota verdik.” dedi.

SIZAN BELGELERDE GUTERRES

BBC’nin haberlerine göre, Pentagon’dan sızdırılan belgelerde, ABD’nin BM Genel Sekreteri Guterres ve Yardımcısı’nı yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği görülmüştü.

Guterres ile Yardımcısı arasındaki telefon konuşması hakkındaki belgelerde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin “Guterres, hakkında yaptırım kararı olan Rus kurumlarını ya da bireylerini bile içerse, Rusya’nın ihracat kapasitesini geliştirmeye yönelik çabaları öne çıkardı.” ve “Genel Sekreter’in Moskova’yı Ukrayna’da yaptıklarından sorumlu kılma konusundaki genel çabaları baltalayıcı.” ifadeleri yer almıştı.

Sözcü Dujarric, “Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı.” açıklamasında bulunmuştu. 

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