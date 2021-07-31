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BM askerine 6 ay uzatma, Türkiye'ye Maraş uyarısı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatıp Türkiye’ye Maraş ile ilgili geri adım atma çağrısı yaptı. Türk Dışişleri karar "gerçeklikten kopuk" yanıtını verdi.
BM askerine 6 ay uzatma, Türkiye'ye Maraş uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adadaki barış gücünün görev süresini uzatarak, bir kez daha Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin terk edilmiş Maraş bölgesinin açılması adımlarını derhal "geri almasını" talep etti.

Oy birliği ile kabul edilen dünkü kararda, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) görevi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılırken, "adadaki gerilimi tetikleyebilecek ve barışçıl bir çözüm için beklentileri zayıflatabilecek herhangi bir tek taraflı eylemden" kaçınılma çağrısı yapıldı.

Öte yandan BMGK kararında, ateşkes hatları boyunca askeri statükonun ihlal edilmesi konusundaki ciddi endişelerini dile getirdi. Her iki tarafın da tampon bölgeyi ihlal ettiğine ve bölgede yetkisiz inşaatlarda artış olduğuna dikkat çekilen kararda, tüm bunların BMBG’nin bölgedeki görevini zorlaştırdığına vurgu yapıldı.

 

TC Dışişleri’nden tepki

Türk Dışişleri ise BMGK’nın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü görevini uzatma kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kendi içinde tutarsızlıklarla dolu, gerçeklikten kopuk bu kararda maalesef Kıbrıs Türk halkının iradesi yine yok sayılmıştır. BMBG'nin görev süresinin uzatılmasında KKTC’nin rızasının alınmaması BM’nin kendi kural ve ilkelerine aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesini ve KKTC topraklarındaki varlığının sorgulanmaması için BMBG'nin KKTC makamlarıyla bir an evvel bir anlaşma yapmasını bekliyoruz" denildi.

 

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını duyurmuş, Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar da Maraş'ın açılmasında ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs başta olmak üzere, Avrupa Birliği, ABD, Birleşmiş Milletler'in tepkisine neden olmuştu. BM Güvenlik Konseyi geçen hafta yaptığı oturumda, Erdoğan'ın Maraş konusundaki açıklamalarını kınamıştı.

AB ayrıca, bu yılın başında Ankara'yı provokasyonlardan ve cezai yaptırımı olacak eylemlerden kaçınması yönünde uyarmıştı.

Mağusa'nın doğusundaki sahil bölgesi Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yılın ardından geçen Ekim ayında yeniden ziyarete açılmıştı. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği askeri harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Maraş, öncesinde Kıbrıs'ın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Kıbrıslı Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevirilerek askeri bölge ilan edilmişti.

DW Türkçe

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