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BM: Tarımda plastik kullanımı gıda güvenliğini tehdit ediyor

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre, plastiğin tarımda kullanıldığı yol, gıda güvenliğini ve potansiyel olarak insan sağlığını tehdit ediyor.
BM: Tarımda plastik kullanımı gıda güvenliğini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre, plastiğin tarımda kullanıldığı yol, gıda güvenliğini ve potansiyel olarak insan sağlığını tehdit ediyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), toprakların okyanuslardan daha fazla mikroplastik kirliliği içerdiğini ve her yıl gıda-tarım sisteminde kullanılan milyonlarca ton plastiğin daha iyi yönetilmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gıda ve Tarım Örgütü raporunda, sulama ve silaj torbalarından ağaç korumalarına kadar gıda üretiminde ve korunmasında plastiğin faydaları kabul edildi. Ancak bu plastiklerin çoğunun şu anda tek kullanımlık olduğu, kullanımdan sonra gömüldüğü, yakıldığı veya kaybolduğu kaydedildi.

Tarımsal plastiklere yönelik artan bir talep konusunda da uyarıda bulunuldu.

Mikroplastikler her alanda tehdit oluşturuyor

FAO Genel Müdür Yardımcısı Maria Helena Semedo, topraklarda okyanuslardan daha fazla mikroplastik olduğunu anlattı. Semendo, mikroplastiklerin besin zincirinde birikerek gıda ve insan sağlığı için potansiyel tehdit olduğunu da vurguladı.

Mikroplastik kirliliği, Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanus çukurlarına kadar gezegeni kaplayan küresel bir sorun. FAO bu konuda hiçbir önlem alınmazsa geleceğin "kasvetli" olacağı konusunda uyardı.

FAO, plastik kullanımı verilerinin sınırlı olduğunu hatırlatarak, Asya'nın, küresel kullanımın yaklaşık yarısını oluşturan en büyük kullanıcı olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca sera, malçlama ve silaj filmleri gibi başlıca ürünlere yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar %50 artacağını düşünüyor.

 

Mikroplastikleri nasıl yiyor, içiyor ve soluyoruz?

 

"6R modeli" ile çözüm mümkün

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi ve İngiltere Sürdürülebilir Topraklar İttifakı'nın üyesi olan Profesör Jonathan Leake "Tarımsal topraklardaki plastik kirliliği, dünyanın çoğu yerinde toprak sağlığını tehdit eden yaygın ve kalıcı bir sorundur." dedi.

Bir çözüm olarak, FAO raporu “6R modelinden” bahsediyor. Yani, "Reddet, yeniden tasarla, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür ve kurtar.

6R modeli, plastik kullanımından kaçınan çiftçilik uygulamalarını benimsemek, plastik ürünleri doğal veya biyolojik olarak parçalanabilen alternatiflerle değiştirmek, yeniden kullanılabilir plastik ürünleri teşvik etmek ve plastik atık yönetimini iyileştirmek anlamına geliyor.

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