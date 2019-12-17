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Boeing'den üretimi durdurma kararı

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Havacılık şirketi Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimini, Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını açıkladı.
Boeing'den üretimi durdurma kararı

Üst üste yaşanan iki ölümlü kazanın ardından Boeing 737 Max modelinin üretimi, Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracak.

Yaşanan kazaların ardından ilgili uçağın uçuşları durdurulmasına karşın üretimi devam etmişti.

Boeing 737 Max modeli uçaklarda yaşanan arızalar sonrası Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 300’den fazla kişi ölmüştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, merkezi Seattle’da bulunan şirket, ABD’nin en büyük ihracatçılarından. Şirket, 737 Max üretimine ara verilmesi nedeniyle işçi çıkartılmayacağını, ancak üretimin durmasının tedarikçileri ve daha genel anlamda ekonomiyi etkileyeceğini belirtti.

Geçen hafta, Kongre’de yapılan oturumda, ABD’li denetleyici kurumların, Ekim 2018’de Endonezya’da yaşanan ilk kazadan sonra başka kazalar yaşanması riskini bildikleri belirtilmişti.

Federal Havacılık Kurumu’nun analizine göre, tasarımında değişikliğe gidilmezse, Boeing 737 Max modeli, ekonomik ömrü boyunca 10’dan fazla kez düşebilir.

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