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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

Tanju Özcan ihraç kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırılmıştı.

Özcan, seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu da artırmıştı.

İhraç süreci

Tanju Özcan'ın 16 Mayıs 2022'deki belediye meclisi toplantısında el kaldıran AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Özcan, uzaklaştırma cezası bitince Haziran 2023'te partiye geri dönmüştü.

Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

Özcan, bir süre sonra tedbir kararının kaldırıldığını açıklamış, sosyal medya hesabından "Evli barklı adamım, dedim diye Bolu 1. Aile Mahkemesi'nce verilen ihtiyat-i tedbir kararı, Bolu 2. Aile Mahkemesi'nce kaldırılmıştır" ifadelerini paylaşmıştı.

Temmuz 2021'de de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan hakkında yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına dair açıklamaları nedeniyle 'görevi kötüye kullanma' ve 'nefret ve ayrımcılık' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bolu Belediye Başkanı tavrında ısrar etmiş ve "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" demişti.

Tanju Özcan, CHP Bolu Milletvekiliyken 31 Mart 2019'deki yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanı seçilmişti.

Bu yılki genel seçimin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Özcan, "Değişim ve Adalet" sloganıyla Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü.

Özcan "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti," dedi.

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