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Bostancı Köy Kadın Kursu'nun Sergisi Açıldı

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Bostancı Köy Kadın Kursu'nun Sergisi Açıldı
Bostancı Köy Kadın Kursu'nun Sergisi Açıldı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Teknik Dairesine bağlı Bostancı Köy Kadın Kursu’nun Sergisi bugün Güzelyurt Kapalı Pazar Sergi Salonunda açıldı.

Sergiye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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Bostancı Köy Kadın Kursu Sergisi Görülmeye Değerdi

Köy Kadın kursu Öğretmeni Tezay Zayımlar açılış öncesi yaptığı konuşmada kursiyerlerin bir yıl boyunca verdikleri el emeği göz nuru el işlerinin ve emeklerinin bugün sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Ekibinin gösterilerinde de sergiye ayrı bir renk kattı. Sergi 16 ve 17 Haziran 2023 tarihlerinde gün boyu ziyaret edilebilecek.

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