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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mart 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mart 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 83,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artarak 83,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de güçlü petrol talebi beklentileri etkili oldu.

 

 

Çin’in Kovid-19 sonrası yeniden açılmasının ardından ekonomik aktivitenin hızla salgın öncesi seviyelerine ulaşacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

 

Çin’de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentileri geride bırakarak Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıktı. Buna göre, Çin’de imalat sanayi PMI 50,1’den 52,6’ya ve hizmet sektörü PMI 54,4’ten 56,3’e yükseldi.

Tahminlerin üzerindeki veriler, petrolde daha güçlü talep toparlanması beklentilerini destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı en son yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörülerini artırmış ve bu artışın önemli bir kısmının Çin’den kaynaklanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,03 ile 84,14 dolar aralığının direnç, 83,92 ile 83,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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