Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (7 Mart 2023 petrol fiyatları)

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artarak 86,27 dolar oldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artarak 86,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin ekonomisine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in ekonomik görünümü ve petrol talebine yönelik haber akışı fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ithalat ve ihracat şubatta gerilerken, dış ticaret fazlası 116,9 milyar dolarla beklentileri aştı.

Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede petrol talebine ilişkin soru işaretlerine yol açsa da piyasalarda ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik yerini koruyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı, son raporlarında, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörülerini yükseltmiş ve bu artışın önemli bir kısmının Çin'den kaynaklanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ise fiyatlardaki yükselişi kısıtlamaya devam ediyor.

Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamaların, para politikasının geleceğine ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,73 ile 87,27 dolar aralığının direnç, 86,19 ile 85,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.