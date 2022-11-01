Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro’nun sessizliği, tansiyonu yükseltiyor

Brezilya’da gergin geçen seçimde solcu aday Lula’ya yenilen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hâlâ bir açıklama yapmaması ve ordudan açıklama beklediği haberleri, darbe iddialarına yol açtı.

Brezilya'da seçimi solcu aday Luiz Inácio Lula da Silva karşısında kaybeden aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun saatlerdir sessizliğini bozmaması “Darbe mi planlıyor” söylentilerine yol açtı.

Eski Devlet Başkanı Lula, önceki gün 214 milyon nüfuslu ülkede düzenlenen kritik seçimi yüzde 2'den az farkla kazanarak koltuğunu yıllar sonra geri aldı. Öte yandan Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmemesi ve hiçbir açıklama yapmaması, sonuçlara itiraz edeceği yönünde endişeye yol açtı.

Bolsonaro yanlısı gruplar ülkenin birçok yerinde sokağa çıkarak sonucu protesto ederken, aşırı sağcı liderin de resmi konutuna kapandığı belirtildi. Yardımcıları seçim sonucunu tanıdıkları yönünde açıklamalar yaparken Bolsoro'nun yenilgiyi kabul etmemekteki inadı ve artan protestolar, ülkede tansiyonu yükseltiyor.

EŞİ INSTAGRAM’DA BOLSONARO’YU TAKİBİ BIRAKTI

Gergin geçen seçimler öncesinde Bolsonaro'nun kaybetmesi halinde sonucu tanımayıp darbe girişiminde bulunabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Bolsonaro'nun senatör oğlu Flávio Bolsonaro da, dün sosyal medyada “Hep beraber Brezilya'dan vazgeçmeyelim. Her şeyi yöneten Tanrı'dır. Baba, ne olursa olsun seninleyim” yazarak söylentileri daha da alevlendirdi.

Öte yandan seçim sonrasında eşi Michelle'in, Bolsonaro'yu Instagram'da takip etmeyi bırakması da dikkat çekti. Brezilya basını, haberi “Kaybeden başkanın evinde kavga çıktı” başlığıyla manşetlere taşıdı. First Lady, Bolsonaro'nun seçim kampanyasına büyük destek vermişti.

ORDUNUN TEPKİSİNİ BEKLİYOR

Kaynaklara göre, dün kurmaylarıyla toplantı yapan Bolsonaro, ordunun seçimlerle ilgili değerlendirmesini bekliyor. Seçimle ilgili açıklama yetkisi olmayan ordunun aşırı sağcı lidere destek açıklaması yapması halinde, Lula'nın zaferine itiraz edilebileceği ve fiilen darbe yapılacağı söylentileri ülke basınında dünden bu yana dile getiriliyor.

ABD dahil birçok ülke, seçim sonrası Lula'yı kutladı. Brezilya'da 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Lula'nın zaferi, Latin Amerika'da solun yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde yaşandı. Bölgedeki birçok ülkede son dönemde sol eğilimli liderler yönetime geldi.