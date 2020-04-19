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Brezilyalı eski futbolcu Kaka'dan Galatasaray itirafı: Gitmeye ikna olmuştum, sonra görüşmeler kesildi

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Brezilyalı eski yıldız oyuncu Kaka Leite, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a gelmek üzere olduğunu fakat transferin son anda iptal edildiğini itiraf etti
Brezilyalı eski futbolcu Kaka'dan Galatasaray itirafı: Gitmeye ikna olmuştum, sonra görüşmeler kesildi

Bir dönem Milan ve Real Madrid gibi kulüplerde oynayan Brezilyalı eski futbolcu Kaka Leite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, yıllar önce deneyimli teknik adamla görüştüğünü ve sarı-kırmızılı takıma transferinin son anda iptal olduğunu söyledi.

Brezilya basınına konuşan eski futbolcu, Fatih Terim ile bir anısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:2012 ya da 2013'te Real Madrid’deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray’ın beni istediğini söyledi. Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Terim’le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim’in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi.

Terim ile konuşmasında en çok planlarından etkilendiğini ve bu durumu düşüncelerini değiştirdiğini söyleyen Kaka, "Galatasaray’a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu sezonda Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ve Fildişi Sahilli Dider Drogba'yı kadrosuna katmıştı.

Brezilya'da Sao Paulo altyapısından yetişen Kaka Leite'nin Avrupa serüveni, 2003'te 8 milyon 500 bin euroya Milan'a transferiyle başladı.

2009'da Real Madrid'e 67 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan yıldız futbolcu, kariyerini Amerika takımlarından Orlando City'de sonlandırdı.

Aktif futbol yaşantısında birçok başarıya imza atan Kaka, 2002'de A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda Brezilya ile zafere ulaşmıştı.

Yıldız futbolcu, Milan'da 1 Serie A, 1 İtalya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Başarılarına İspanya'da da devam eden Kaka, Real Madrid'le 1 La Liga, 1 İspanya Kupası ve 1 kez de İspanya Süper Kupa zaferi ekledi.

 
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