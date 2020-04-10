Britanya başbakanı yoğun bakımdan çıktı

Reuters’in haberine göre başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson’ın sağlık durumunun, St Thomas Hastanesi’nde yakından takip edileceği belirtildi.

‘Onun için her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum’

Son olarak Britanya Kültür Bakanı Oliver Dowden, Johnson’ın sağlık durumuyla ilgili BBC televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. Onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak ise Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini ve ‘yatakta oturabildiğini’ kaydetmişti.