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British Culture College kapandı, öğrenciler sokakta kaldı

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Eğitim Bakanlığı'nın haberi yok!
British Culture College kapandı, öğrenciler sokakta kaldı

Hamitköy’de faaliyet gösteren British Culture College isimli özel okulun yönetim kararı ile bir süreliğine kapatıldığı ortaya çıktı.  

Uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen okulun kapıları bugün velilere haber bile verilmeden kapandı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş çocuğunu hazırlayıp bu sabah okula götürdüğünü ama okul yönetiminin ve öğretmenlerin okulda olmadığını söyledi.

Öte yandan okulun kapandığından haberi olmayan veliler çocuklarını okula bırakıp gittiği için birçok çocuk okulda yalnız ve başı boş kaldı.

British Culture College’in uzun bir süredir maddi sıkıntı yaşandığı ve öğretmenlerin 5 aydır ödenmediği de iddialar arasında 

Konu ile ilgili olarak okuldan bilgi alınamazken, Eğitim Bakanlığı'nın da haberde adı geçen özel okulun kapanması ile ilgili bilgisi olmadığı konunun araştırıldığı öğrenildi.

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