Brüksel: Trump yeniden seçilirse, AB kendi başına kalır

Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini devralan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, eski ADB Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde "demokrasilerin sınanacağı, özgürlüklerin de test edileceği" bir döneme girileceğini söyledi.

De Croo, salı günü Avrupa Parlamentosu'na hitabında Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönme ihtimaline atıfta bulunarak, "Avrupa'nın, ABD'nin kendisini tek başına bırakacağı bir senaryodan korkmaması gerektiğini" dile getirdi.

Belçika liderinin ifadeleri, on yıllardır devam eden trans-atlantik ilişkilerin 'çözülme' ihtimalinin gözardı edilmediği şeklinde değerlendiriliyor.

Konuşmasında Trump'ın "Önce Amerika" sloganını anımsatan Başbakan De Croo, "eğer 2024 bize yeniden 'önce Amerika'yı' getirirse, bu artık fazlasıyla 'Avrupa kendi başına' demektir" dedi.

AB'nin hızla kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmesi gerektiğini belirten Belçika lideri, Donald Trump'ın kasımda kazanması durumunda, "Avrupalılar olarak bu perspektiften korkmamalı," diye konuştu.

"Trump gelirse, Avrupa, tek başına kalacaktır"

Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra 5 Kasım ABD'de düzenlenecek başkanlık seçimlerini de hatırlatan De Croo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024, demokrasilerimizin ve özgürlüklerimizin sınanacağı bir yıl olacak. Sadece bu meclis için değil, aynı zamanda ABD Kongresi ve ABD başkanlığı için de seçimler yapılacak. 2024 çok önemli bir yıl olacak. Avrupa için çok şey tehlikede, Batı için çok şey tehlikede. Eğer 2024 bize yeniden 'Önce Amerika'yı getirirse, Avrupa, her zamankinden daha fazla tek başına kalacaktır. Avrupalılar olarak bu ihtimalden korkmamalı, onu kucaklamalıyız. Avrupa'yı daha sağlam bir zemine oturtarak bunu kucaklamalıyız. Daha güçlü, daha egemen, daha kendine güvenen, insanların hayatlarında etki yaratan, fark yaratan ve başarıya ulaştığı bir Avrupa. Onları koruyan, ekonomiyi güçlendiren, ortak bir Avrupa. Geleceği hazırlayan bir Avrupa."

De Croo, ABD ile Avrupa ilişkilerinin ticaret, güvenlik ve askeri işbirliği konularında sürekli çatışmalar nedeniyle düşüşe geçtiği 2017-2021 Trump yönetimi dönemine gönderme yaparak, bu gerilimlerin güveni ve iş birliğini erozyona uğrattığını hatırlattı.

Avrupalı siyasetçinin yorumu, Donald Trump'ın Iowa'da yapılan Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerini ezici bir sonuçla kazanmasından hemen sonra geldi.