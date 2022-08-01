BTM 2.Lig'de sahalar belirlendi

Tek maç eleme usulü ile oynanacak İktisatbank 2.Lig'de 2.tur maçlarının sahaları açıklandı.
3 Ağustos Çarşamba günkü program şöyle:
Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi GSK (Esentepe Erdal Barut Stadı)
Pile TSK - Gayretköy GSK (Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı)
Kırıkkale TSK - Aslanköy GSD (Paşaköy 100.Yıl Stadı)
Yeşiltepe Ilgaz SD - Mevlevi SK (Cihangir Stadı)
Kaplıca Karadeniz 61 - Pınarbaşı ÇSK (Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı)
SFC Boğaziçi SK - Korkuteli SD (Akova Eray Vudalı Stadı)
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