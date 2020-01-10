BU NEYİN ARABÇASI

Kudret bey açıklama yaptı ama bu beklenen bir açıklama mı?Açıklama şöyle:

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılma kararı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığının partiler üstü bir görev yeri olduğuna dikkat çeken Kudret Özersay “Seçildikten sonra değil bu göreve aday olduğum bu andan itibaren parti başkanlığımı bir kenara koyuyorum” diyerek, Parti başkanlığından ayrılmak için gereken adımı attığını da açıkladı.

Bu açıklamayı Cumhurbaşkanlığına aday olan kariyerli birine hiç yakıştırmadım

Önce böylesi bir açıklama yapması için parti başkanlığından ayrılmak için adım atmak değil ayrıldığını açıklaması gerekir.

Parti başkanlığından ayrıldığını açıklaması da yetmez Hükümetteki görevinden da ayrılması gerekmektedir. Bakanlıktan ayrılmadığı takdirde Başbakan yardımcılığı görevini ve makamını hangi sıfatla üstleneceğini açıklamak zorundadır.

Bence bu açıklama bir Anayasa Profesörüne yakışmadı. Bir sürü soruyu birlikte getirecek acemice bir açıklama.

Benim gibi balık hafızalı olmayanların hatırlayacağı gibi bu serüven Kudret beyin ilk serüveni değildir.

2015 seçimleri öncesi bu günkü gibi Hükümet ortağı bir siyasi partinin başkanı olmayıp sadece görüşmeci sıfatını taşırken dahi bu unvandan istifa ederek Cumhurbaşkanlığına aday olan kendisidir. Bu nedenle bağımsız aday olmak için ne yapması gerektiğini bilmeyecek olması mümkün değildir.

Kudret beyin serüveni toparlanıyoruz hareketi ile başlar.Israrla partileşmeyecek ve siyasete yön verecek diye yola çıkar.Sonrası Kıbrıs konusundaki net görüşünü ortaya koymayan bir manifesto ile Cumhurbaşkanı adayı olur ve toparlanıyoruz hareketine ilk darbeyi vurur.Kampanya süresince ısrarla ne oyu alırsa alsın parti kurmayacağını açıklayarak yoldaşlarına ikinci bir darbe vurur hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde yanında yürüyen arkadaşlarının büyük bir kısmını bu partileşme sürecinde tasfiye eder.

Bütün bunlara rağmen halkımız yeni yüz olarak kurduğu partiye destek vererek onsuz hükümet olunamayacak kadar partisine vekil verir(CTP’yi bu alternatifin dışında tutuyorum.)

Bu siyasetteki hızlı yükselişi ya kaldıramamış ya da ben ne yaparsam doğrudur mantığı ile bu güne kadar halka be söylemişse tersini yapma konusunda rekorlar kırmıştır.Bir başka rekoru da (Benim çok hoşuma gidiyor)iki cümlede açıklayacağı görüşünü iki sayfada anlatamamasıdır.

Muhtemelen şimdi da yeni rekor peşindedir.’’Kazanılmış her türlü makamlarımı kazanılmış hak olarak elimde tutayım ama Bağımsız aday olayım.’’

Kudret bey bizim siyasette kazandığınız makamlara saygımız var ama lütfen bizi enayi yerine koyup kendini bize Bağımsız aday diye yutturmaktan vazgeç .

Gereğini yap sonra Bağımsız adayım diye açıklama yap.