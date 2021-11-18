Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, 2019'daki "silahlanın" çağrısının ardından kendisiyle ilgili suç duyurusuna takipsizlik kararı verdiğini öne sürerek yıllar sonra yeniden iddianame hazırladığını belirttiği savcı Alim Yaşar'la ilgili yeni paylaşımlarda bulundu. Dolar kurunun 11 TL'yi aşmasının ardından Yaşar'a seslenen Peker, "Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin euro 7 TL iken 4 TL’den satış yapıp devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin" iddiasında bulundu.

"Halkın çalınan milyarlarca eurosuna takipsizlik kararı verip onları kurtaran bir savcının beni suçlaması bana şeref" diyen Peker'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1-Anadolu Adliyesi’nde benim yargılanacağım iddianameyi hazırlayan Savcı alim yaşar, Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin euro 7 TL iken 4 TL’den satış yapıp Devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin.

2-Bana açtığın davanın hesabını devran döndüğü zaman hem Devletimize hem de Milletimize verebileceğimi biliyorum. Euro 7 TL iken 4 TL’ye satılmasının suç olduğunu vatan hainleri bile bilir. Sen koskoca Cumhuriyet Savcısı olacaksın ve bunu bilmeyeceksin. Yazık, çok yazık.

"Seni tetikçi olarak kullanan..."

3-Bugün doların 11,5 TL olmasında senin verdiğin takipsizlik kararının payı büyük. Senin gibi Savcılardan aldıkları cesaret ile ne de olsa bize bir şey olmaz diyorlar. Yokluktan intihar eden gariplerin günahını ve vebalini nasıl ödeyeceksin? Seni tetikçi olarak kullanan...

4-...iktidar sahipleri tövbe seansları yapıyorlarmış. Lütfen onlara söyle, sizin tövbeniz çalacak para görene kadardır. Halkın çalınan milyarlarca eurosuna takipsizlik kararı verip onları kurtaran bir savcının beni suçlaması bana şeref."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, 2019'daki "silahlanın" çağrısının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcı Alim Yaşar'ın, 29 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak ve kendisi hakkında müebbet ve 300 sene ceza istenen davanın iddianamesini hazırladığını belirtmişti. Peker, "Ben aynı adamım, neden şimdi böyle oldu? Tabii ya, videoları çektikten sonra; hırsızlıkları, uğursuzlukları, uyuşturucu sevkiyatlarını, kara para aklamaları, SADAT eliyle El Nusra'ya yollanılan silahları anlattıktan sonra hiçbir delil olmadan bu davayı açacaksınız. Davayı açabilirsiniz. Belki mahkemeye baskıyla ceza da çıkarttırabilirsiniz. Ancak vicdan sahibi hiçbir insanı buna inandıramazsınız" demişti.

T24.