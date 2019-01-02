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Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var

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Bülent Ersoy, yeni yıla Gaziantep’teki bir eğlence mekanında sahne alarak girdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Ersoy, evindeki tuvalet ve banyodaki muslukların altın kaplama olduğunu söyledi.
Bülent Ersoy: Banyo ve tuvalette altın kaplama var

Bülent Ersoy, yeni yıla Gaziantep’teki bir eğlence mekanında sahne alarak girdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Ersoy, evindeki tuvalet ve banyodaki muslukların altın kaplama olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy yeni yıl konserinin öncesinde Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulundu.

Yalnız olmayı sevdiğini ve evde herhangi bir sese tahammülünün olmadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Evde bir ses olduğunda aklımı oynatırım. Ben istediğim vakit evime biri gelebilir. Benim evime kolay kolay kimse gelemez, yatılı kadın kullanmıyorum ben. Benim evimde gece kimse olmaz. Kapılarımda da özel elektronik kilitlerim vardır ve bütün kapılar şifrelenir. Ayrıca evimin tuvalet ve banyosunun muslukları da altın kaplama" açıklamasını yaptı.

 

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