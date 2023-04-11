Buz Devri’nde uyuyakaldı, 30 bin yıl sonra bulundu

Bilim dünyası, geçtiğimiz yıllarda bulunan ve yakın zamanda sergilenecek olan sincabı konuşuyor. Kanada'da 30 bin yıl önce kış uykusuna yatan sincap, araştırmacıların ilgi odağı oldu.

Kanada’nın Buz Devri fosilleriyle zengin olduğu bilinen bölgesi, şimdi de yüzlerce yıl önce kış uykusuna yatmış bir sincapla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, Yukon bölgesinin derinliklerinde madenciler tarafından bulunan bir kahverengi kürk parçasının, 30 bin yıllık bir Buz Devri sincabı olarak tanımlıyor.

Alaska sınırına yakın Dawson City civarındaki Klondike altın sahalarındaki Hester Deresi’nde keşfedilen sincabın, kıvrılma şeklinden dolayı, kış uykusuna yatmış olabileceği tahmin ediliyor.

Yukon hükümeti paleontoloğu Grant Zazula, CBC News’e “Bu küçük elleri, pençeleri ve ardından kuyruğu, kulakları görene kadar tam olarak bir sincap olduğunu anlayamıyorsunuz ve tanıyamıyorsunuz. Sürekli kemikler üzerine çalışıyorum, ancak mükemmel bir şekilde korunmuş, 30 bin yaşında bir hayvanla karşılaştığınızda ve onun yüzünü, derisini, saçını görebildiğinizde, son derece heyecan verici” diyerek keşfin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sincabın röntgen filminde kemiklerinin muntazam bir şekilde korunmuş olması araştırmacıları hayran bıraktı.

Zazula, sözlerine fosilleşmiş sincabın keşfinden çok şey öğrenilebileceğini söyleyerek devam etti: “Bugün burada sahip olduğumuz hayvanlar aslında oldukça dayanıklı, çünkü geçmişte bu sayısız değişikliğe katlanmak zorunda kaldılar. Bu, iklim değişikliğinin hayvanları nasıl etkileyeceğini anlayabilmek açısından gerçekten önemli.”

Klondike arazilerinin Buz Devri fosilleriyle dolu olduğu biliniyor. Hatta geçen yıl da bir madenci yine aynı bölgede mükemmel bir şekilde korunmuş 30 bin yıllık yünlü bir mamut yavrusu bulmuştu. Yünlü mamutların aksine, sincaplar bugün hâlâ Yukon’da dolaşıyor ve tıpkı binlerce yıl önce olduğu gibi kış uykusuna yatıyorlar.

2018 yılında bulunan sincabın, röntgen filmlerinde kemik yapısının da son derece korunmuş olduğu görüldü. Artık sincabın halka açık bir şekilde sergilenmesi için çalışmalar yapılıyor.