Buzluk Motorlarını Çaldı

12.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
12.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.