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Buzluk Motorlarını Çaldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Buzluk Motorlarını Çaldı

12.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 7 adet buzluk motorunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.(E-46) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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