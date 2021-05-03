Camide ‘İtikaf’ yapanlara gazlı polis baskını: 50 kişi gözaltında

Antep’te bir camide “İtikaf” yapan Furkan Vakfı üyelerine cami içinde biber gazıyla müdahale eden polis, 50 kişiyi gözaltına aldı.
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında “İtikaf yapacağız, buyursunlar engel olsunlar” açıklamasının ardından Antep’te vakfı üyeleri bir camide toplandı. Furkan Vakfı Gönüllüsü 50 kişinin toplandığı camiye polis baskın düzenledi. Polis sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle müdahale ettiği kişilere cami içinde biber gazı sıktı. Polis, camide “İtikaf” yapan 50 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.
GAZLI MÜDAHALE
Furkan Vakfı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Gaziantepli Furkan Gönüllüleri biber gazlı polis müdahalesinden önce sosyal mesafeye riayet ederek ‘itikaf’ ibadetlerini ihya ediyordu. Virüs bahane edilerek İslami değerler bitiriliyor! Kongrelerde, maçlarda bulaşmayan virüs camilerde mi bulaşıyor.”
İTİKAF NEDİR?
İtifak, Ramazan ayının son 10 günü yapılan kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma anlamına geliyor.
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