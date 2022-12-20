CAN-SER Ltd’den anlamlı yılbaşı kutlaması

Kökü 1958’de ülkenin ilk kurulan sanayi işletmelerinden biri olan HARSON Deterjan Endüstrilerine uzanan, ülkemizde 1997 yılından bugüne hijyen ve temizlik ürünleri imalatında hizmet veren CAN-SER Ltd personeli ile birlikte yeni yılı kutladı.

Serdarlı, Ahmet Efendi’nin Gave restoranda gerçekleşen kutlamada, şirket personelleri arasında, 5,10 ve 15 yılını dolduran 7 personele çeyrek altın, hediyeler ve plaket takdim edilerek emekleri onurlandırıldı.

CAN-SER Ltd Direktörü Sercan Görgüner Bahçeci kutlamada yaptığı konuşmada; “Şirket olarak, tüm zorluklara rağmen, verimli bir yılı geride bıraktık. Zorlukların aşılmasında personelimizin gösterdiği performansının etkisi büyüktür. Özel sektörde çalışan memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. Bugün 7 iş arkadaşımızın, bünyemizde 5, 10 ve 15. Yılını tamamlamış olması da bunun göstergesidir. CAN-SER LTD’in başarısında emek veren tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.