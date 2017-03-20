Çanakkale şehitleri Fransa'da anıldı

Fransa'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Fransa'nın Mulhouse şehri ve çevresinde faaliyet gösteren 8 Türk derneğinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Alsace Türk Kültür Dernekleri Kolektifi (CACTA) tarafından "18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlama, şehitleri anma ve İstiklal Marşı'nın kabulü" töreni düzenlendi.

Le Grand Palais Gluck'te düzenlenen programa yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Bölgede görev yapan Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen anma töreninde, Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar da kısa bir konuşma yaptı.

"Aynı değerleri çocuklarımıza vermek istiyoruz"

Çanakkale Zaferi ve şehitlerini anmanın yurt dışında yaşayan Türkler açısından da çok önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu belirten CACTA Başkanı Murat Arslan, "Zaferimizi anarak, bu gururu yaşayarak, çocuklarımıza vatanımızı, milletimizi korumayı öğretmiş oluyoruz." dedi.

Anma programını 8 derneğin bir araya gelerek düzenlediğini hatırlatan Arslan, "8 dernek aynı şekilde, aynı ruhu, aynı değerleri çocuklarımıza vermek istiyoruz." dedi.

Programda öğrencilerin okuduğu şiirler ve tiyatro gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Törenin sonunda öğrenciler arasında İstiklal Marşı’nı ezbere ve güzel okuma yarışması düzenlendi.