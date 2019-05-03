“Çanakkale’de Kıbrıs Fotoğraf Sergisi” Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Fotoğrafçılık Kulübü, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla "Çanakkale’de Kıbrıs” temalı Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs’ta çektiği 65 fotoğraf sergilendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu öncülüğünde Çanakkale Truva Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışında, Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ile personelleri, Kıbrıs Gazileri ve Çanakkaleliler hazır bulundu.

Sergi açılışı öncesinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Sergi açılışı sonrasında ise Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri Kıbrıs’ın coğrafyası, tarihi ve kültürel özellikleri ile ilgili sunumlar yaptılar.

İki Ülke Arasındaki Kardeşliğe Vurgu Yapıldı…

Sergi açılışı sırasında kısa bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu, KKTC'nin görünürlüğünü artırmak, Kıbrıs Türk kültürünü anlatmak adına her sanat dalındaki sanatçılara görev düştüğünü belirterek Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü olarak kendilerine düşen görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dokusu yanında doğasını da fotoğrafladıklarını belirten Aşkaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili fotoğrafların da sergide yer aldığını söyledi. Hüseyin Aşkaroğlu, “Kıbrıs Barış Harekatı sırasında canını feda eden aziz şehitleri rahmetle ve minnetle anarken, kahraman gazilere de sağlıklı, uzun ömürler dilerim” dedi.

Sergi sırasında konuşan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü de, iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak, “Yavru vatandan misafirleri Çanakkale’de görmekten ve Kuzey Kıbrıs’ın tarihi dokusunu, doğasını, kültürel özelliklerini de görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu projenin devamı Kıbrıs’ta Çanakkale Sergisi ile taçlanacak. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle her zaman ve her şartta kardeş KKTC halkının yanındadır” diye konuştu.

Sergi Büyük Beğeni Topladı…

“Çanakkale’de Kıbrıs Fotoğraf Sergisi” temalı sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri farklı bölgelerde çektikleri 65 fotoğrafla Kuzey Kıbrıs'ın doğası, tarihi mekanları, yerel ve kültürel yaşam görüntülerini Çanakkaleli sanatseverlere sundular. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören sergi beğeni topladı. Kıbrıs Gazileri’nin Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin fotoğrafları izlemesi sırasında da duygusal anlar yaşadı.

Plaket Takdim Edildi…

Sergi açılışı sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Danışmanı Hüseyin Aşkaroğlu tarafından Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’e sergiye destek ve katkılarından dolayı üniversite adına teşekkür plaketi takdim edildi. Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da Hüseyin Aşkaroğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.

Kıbrıs’ta Çanakkale Sergisi…

Yakın Doğu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri “Çanakkale’de Kıbrıs Fotoğraf Sergisi” projesi kapsamında Çanakkale’de gerçekleştirdikleri 6 günlük çalıştay sonucunda çektikleri fotoğraflarla Kuzey Kıbrıs’ta Mayıs ayı içerisinde “Kıbrıs’ta Çanakkale” temalı Fotoğraf Sergisi açacak.