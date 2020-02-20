  • BIST 115.642
  • Altın 317,227
  • Dolar 6,1029
  • Euro 6,5856
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Canbulat “Doğruları yapıp kazanmak istiyoruz”

» »
Canbulat “Doğruları yapıp kazanmak istiyoruz”
Canbulat “Doğruları yapıp kazanmak istiyoruz”

Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, rakibi her yönü ile iyi analiz ettiklerini, bu nedenle Pazar günkü karşılaşmada doğru sayısını daha fazla yapan taraf olmak istediklerini söyledi.

Türk Ocağı’nın ligin iyi takımı olduğunu, bunu da aldığı sonuçlarla gösterdiğini belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, takımının yine her hafta olduğu gibi iyi mücadele ve disiplinli oyun anlayışı sonrasında istediklerini alan taraf olacaklarını belirtti. Türk Ocağı maçı öncesi Mejdi dışında eksik oyuncuları olmadığını belirten Şenol Canbulat, Pazar günü oynayacakları zorlu maç öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Pazar günü konuk olacakları Türk Ocağı maçı ile ilgili olarak açıklama yapan Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, rakibi her yönü ile iyi analiz ettiklerini, bu nedenle Pazar günkü karşılaşmada doğru sayısını daha fazla yapan taraf olmak istediklerini söyledi. Özveri ve disiplin olarak çok iyi noktada olduklarını söyleyen Canbulat, saha içi mücadelesi olarak da, oyuncu grubunun çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Hem defansif hem de ofansif olarak Türk Ocağı’nın ligin iyi takımlarından olduğunu aktaran Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat, takımın kazanmaya alıştığını, bununla birlikte ayaklarının yere basarak yola devam etme düşünceleri olduğunu aktardı. Önlerinde hedef olduğunu bunu da oyuncu grubunun çok iyi kavradığını ve bilincinde olduğunu ifade eden Canbulat, Türk Ocağı karşısında iyi oyun sonrasında iyi sonuçla haftayı noktalamak istediklerini sözlerine ekledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim: Kadıköy'deki şanssızlığımızı yıkacağız18 Şubat 2020 Salı 18:58
  • Maraş Kendi İpini Çekiyor..! (0-0)17 Şubat 2020 Pazartesi 19:41
  • Kartal, Karadağ’dan Farklı Geçti..! (1-4)17 Şubat 2020 Pazartesi 19:40
  • EURO 2020: Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak turnuva için rekor bilet talebi17 Şubat 2020 Pazartesi 16:30
  • Ocak Umutlarını Ruso’da Söndürdü..! (2-2)16 Şubat 2020 Pazar 19:01
  • Gidişi Sessiz Oldu, Dönüşü Muhteşem..!13 Şubat 2020 Perşembe 19:44
  • Bıçaklı: “Hakemler Daha Dikkatli Olmalı”11 Şubat 2020 Salı 19:49
  • Kartal, Doğan’ı “YAK”tı..! (4-0)11 Şubat 2020 Salı 19:47
  • Sertoğlu "Futbol Kulüplerimize Gözümüz Gibi Bakıyoruz"11 Şubat 2020 Salı 19:46
  • Galatasaray'a kayyum atanması davası reddedildi11 Şubat 2020 Salı 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti